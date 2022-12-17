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Jesus ne yaptın öyle! ''İlk maç İstanbulspor'' dedi

Jorge Jesus: İlk maçımız İstanbulspor'la.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:41
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İlk maçta Trabzonspor'la karşılaşacak Fenerbehçe'de Jesus: İlk maç İstanbulspor

Jesus ne yaptın öyle! ''İlk maç İstanbulspor'' dedi
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Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen ara bittikten sonra ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıkacak. Ligde ise ilk rakip, deplasmanda Trabzonspor olacak. Fanatik'in haberine göre Jorge Jesus, dünkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaparak sadece Trabzon maçının gündemde olmasından duyduğu rahatsızlığı paylaştı.
"HERKES TRABZON MAÇINDAN BAHSEDİYOR"
Portekizli teknik adam, "Herkes Trabzonspor ile oynayacağımız karşılaşmadan bahsediyor. Evet, onlarla önemli bir karşılaşmaya çıkacağız ancak bizim ilk maçımız Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile. Nasıl ki ligde ve Avrupa'da yolumuza devam ediyorsak, kupada da sonuna kadar gitmek en önemli hedefimiz. Bizim için şu anda tek önemli konu, İstanbulspor'u yenerek turu geçmek. Bunun ardından Trabzonspor maçını hep birlikte düşünüp, gerekli hazırlıkları ve çalışmalarız yaparız" ifadelerini kullandı. 

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