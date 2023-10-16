Fiyatların neden uçtuğu belli oldu. Dar gelirlinin canı sıkılacak

Tarımda enflasyon tutulamıyor. Hal böyle olunca vatandaşın cebi yanıyor. Tarımda üretici enflasyonu yıllı yüzde 71,96 oldu. Aylık artış oranı ise yüzde 4,47 olarak kayıtlara geçti. Hal böyle olunca, pazara çıkan vatandaş tarımsal ürünlerin fiyatları karşısında ne yapacağını bilemiyor. Pazarda file boş dönüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fiyatların neden uçtuğu belli oldu. Dar gelirlinin canı sıkılacak

Muhabir: Ersoy Özdem

Tarımdaki enflasyonun büyük artışı TÜİK rakamlarına yansıdı. Vatandaşın cebi tutuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Eylül’e ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,47 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 46,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,96 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 91,66 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,23 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,50 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,28 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,74 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,10 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ MEYVELERDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 26,19 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 50,65 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 154,83 ile üzüm ve yüzde 146,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,93 ile lifli bitkiler oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,80 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 2,86 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 31,62 ile yağlı meyveler ve yüzde 24,05 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Eylül 2023’te, endekste kapsanan 84 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış, 57 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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