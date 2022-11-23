İlkay Gündoğan, maçtan sonra şunları söyledi:

"Japonya için işleri çok kolaylaştırdık. Özellikle ikinci gol, bir Dünya Kupası'nda daha basit bir gol atılıp atılmadığını bilmiyorum. Dünya Kupası'ndayız, böyle olmamalıydı.

Kalecimiz Neuer, bizi ikinci yarıda bir kez kurtardı.

Ön tarafta inanılmaz fırsatlarımız oldu, ikinci golü atamadık. Topa sahip olma konusunda güvensizlik vardı. Uzun toplara çok güvendik.

Kimsenin topu önüne almak istemediği hissedildi. Topu çok sık ve kolay kaybettik."