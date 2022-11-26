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Japonlar soyunma odasını temizleyip öyle bir Arapça not bıraktı ki

Almanya'yı 2-1 yendikleri maç sonrası Japon Milli Takımı soyunma odasında Arapça bir not bıraktı...

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:39
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Soyunma odasına Arapça not bırakan Japonlar'dan inanılmaz hareket

Japonlar soyunma odasını temizleyip öyle bir Arapça not bıraktı ki
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

FIFA'nın bildirdiğine göre, galibiyetin ardından Japon futbol takımı soyunma odasını temizlemek için zaman ayırdı. FIFA tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, zeminin süpürüldüğü ve katlanmış havluların olduğu soyunma odası görülüyor.

Oda sadece kusursuz görünmekle kalmadı, aynı zamanda ekip geride origami turnaları ve Japonca ve Arapça yazılmış bir teşekkür notu da bıraktı. 

FIFA, tweet'inde Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'ndaki soyunma odasını "lekesiz" olarak nitelendirdi.

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Paspal
26.11.2022 12:20
Önceden söyleselerdi, Araplar, iki temizlik işçisi daha az çalıştırırlardı.  
 
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