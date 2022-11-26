Japonlar soyunma odasını temizleyip öyle bir Arapça not bıraktı ki

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ
FIFA'nın bildirdiğine göre, galibiyetin ardından Japon futbol takımı soyunma odasını temizlemek için zaman ayırdı. FIFA tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, zeminin süpürüldüğü ve katlanmış havluların olduğu soyunma odası görülüyor.
Oda sadece kusursuz görünmekle kalmadı, aynı zamanda ekip geride origami turnaları ve Japonca ve Arapça yazılmış bir teşekkür notu da bıraktı.
FIFA, tweet'inde Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'ndaki soyunma odasını "lekesiz" olarak nitelendirdi.
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