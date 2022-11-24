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Sıla Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret etti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir’i, Başöğretmen Atatürk’ü ziyaret etti. Ata’nın mozolesine çelenk bırakan Sıla, duygularını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:23
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Sıla Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Atatürk'ü ziyaret etti

Sıla Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret etti
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu, kıyafetini iki gün önceden hazırladığı Anıtkabir ziyareti için heyecanını kaleme aldı. Instagram hesabından da paylaşan Sıla “Çocuk gibi kıyafetlerimi hazırladım iki gün evvelden. Senin karşına jilet gibi çıkılmaz da nasıl çıkılır?” ifadelerini kullandı. 

SENİN KARŞINA JİLET GİBİ ÇIKILMAZ DA NASIL ÇIKILIR?

Sıla Ata’yı ziyaretiyle ilgili sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“İlkokula başladığım ilk sene gözlerimi gözlerinden alamazdım. Okuldan eve gelince “Anne ben Atatürk’ü çok seviyorum” dememden bu yana tam otuz beş sene geçmiş. Yıllar içinde konunun çok derin olduğunu anladım. Yaptıklarının, emanetlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Ankara konserinden bir gün evvel gelmek istedim, sadece ziyarete. Bu sene her seneden daha çok istedim, üstelik hiç farkında değildim Öğretmenler Gününe denk geldiğinin. Fark edince daha da anlamlı oldu. Çocuk gibi kıyafetlerimi hazırladım iki gün evvelden. Senin karşına jilet gibi çıkılmaz da nasıl çıkılır? Burak dedi ki dün gece “Yeni bir siyah takım aldım Atam için, onu giyeceğim”. Gözlerim doldu. Sayılarak sevilecek insanlardan ne kadar az kaldı. Vesileyle başta sen olmak üzere; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şefkatle, sabırla, azimle, aşkla öğreten tüm öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Hayatıma değer katan, bilgileriyle ve vicdanlarıyla beni donatan tüm öğretmenlerime tekrar teşekkürlerimi sunuyor, merhum öğretmenlerime de Allah’tan rahmet diliyorum. Varsınız, daima var olacaksınız.”

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