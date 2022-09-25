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Nedenini sokak röportajında açıkladı. İmam hatip mezunu nasıl deist oldu

Uzun bir süre Hollanda'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen vatandaş bir sokak röportajı sırasında anlattıklarıyla Avrupa ülkelerindeki ekonomik adaletin ne boyutlarda olduğunu ortaya koydu. İmam Hatip mezunu vatandaş imamlık stajı yaptığı dönem yaşadıkları sonrası nasıl deist olduğunu da açıkladı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 20:39
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İmam Hatip Mezunu vatandaş nasıl deist olduğunu açıkladı

Nedenini sokak röportajında açıkladı. İmam hatip mezunu nasıl deist oldu
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Antalya'da sokak röportajı yapan “Kendine Muhabir” isimli Youtube kanalında yayınlanan bir röportajda İmam Hatip mezunu olduğunu söyleyen bir yurttaş nasıl deist olduğunu anlattı.

Hollanda'da çalıştığı dönemle, Türkiye'de bulunduğu süre zarfındaki işlerini karşılaştıran vatandaş stajyer imam olarak çalıştığı yerde yaşadığı olaylardan sonra verdiği kararı şu sözlerle anlattı:  “Vakıflara, öğrenci yurtlarına toplanan paraların imamlar tarafından cebe indirildiğini gördüğüm gün hayatım değişti. Ben şu anda deist bir vatandaşım." 

DEİST NEDİR?

İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir.

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Mustafa
25.09.2022 21:05
İmam Hatipli değilim 5 vakitte kılmam ama örnek aldığım kişi ne cami imamları ne şeyhler nede siyasetçiler nede hocalar örnek aldığımız kişi Hz. Muhammed olmalı  
 
Emrah arslan
25.09.2022 20:41
Bu hükümet sayesinde bende materyalist oldum.  
 
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