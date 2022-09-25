Nedenini sokak röportajında açıkladı. İmam hatip mezunu nasıl deist oldu

Antalya'da sokak röportajı yapan “Kendine Muhabir” isimli Youtube kanalında yayınlanan bir röportajda İmam Hatip mezunu olduğunu söyleyen bir yurttaş nasıl deist olduğunu anlattı.

Hollanda'da çalıştığı dönemle, Türkiye'de bulunduğu süre zarfındaki işlerini karşılaştıran vatandaş stajyer imam olarak çalıştığı yerde yaşadığı olaylardan sonra verdiği kararı şu sözlerle anlattı: “Vakıflara, öğrenci yurtlarına toplanan paraların imamlar tarafından cebe indirildiğini gördüğüm gün hayatım değişti. Ben şu anda deist bir vatandaşım."

DEİST NEDİR?

İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir.