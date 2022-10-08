Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler

Milli Gazete'de yer alan bilgiye göre, kanal dünya adlı YouTube kanalındaki sokak röportajında konuşan yaşlı bir kadının İmamoğlu ve CHP ile ilgili söylemleri sosyal medya platformlarında gündem oldu.

AKP'nin kalesi olarak bilinen Bağcılar’da gerçekleşen bir sokak röportajında hayat pahalılığından yakınan yaşlı bir kadın, “Pahalılıktan öldük bittik ya. Bu pahalılık CHP’nin yaptığı bir şey. Belediyeden gelen bir şey. Cumhurbaşkanıyla bir alakası yok bunun. Erdoğan’ın bir suçu günahı yok” ifadeleri ile izleyenleri ve çevresindekileri şaşkınlıklar içerisinde bıraktı.

Hayat pahalılığının sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’den kaynaklandığını söyleyen yaşlı kadın, muhabirin “Bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz” sorusunu ise, “Adam çalıştırdığı işçilerin ücretlerini ödeyemiyor, İmamoğlu ödeyemiyor. Geçen kış salatalıkları ve patatesleri, bütün sebze ve meyveleri dağların içerisine depoladılar ondan sonra da ineklerin önüne döktüler. Bunların hepsi pahalılığı yapabilmek için” ifadeleri ile yanıtladı.

Yaşlı kadın, konuşmasının sonunda ise 2023 seçimlerinde yine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyledi.