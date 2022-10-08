8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktül

Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler

Bağcılar'da AKP'li bir teyze sokak röportajında pahalılığın sebebinin CHP ve İmamoğlu olduğunu söyledi. Teyze "Geçen kış, bütün sebze ve meyveleri dağların içerisine depoladılar ondan sonra da ineklerin önüne döktüler. Pahalılığı yapabilmek için" dedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:53
Takip Et

Sokak röportajında AKP'li teyze bunları söyledi. Meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler. Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu

Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
+
Aa
-

Milli Gazete'de yer alan bilgiye göre, kanal dünya adlı YouTube kanalındaki sokak röportajında konuşan yaşlı bir kadının İmamoğlu ve CHP ile ilgili söylemleri sosyal medya platformlarında gündem oldu.

AKP'nin kalesi olarak bilinen Bağcılar’da gerçekleşen bir sokak röportajında hayat pahalılığından yakınan yaşlı bir kadın, “Pahalılıktan öldük bittik ya. Bu pahalılık CHP’nin yaptığı bir şey. Belediyeden gelen bir şey. Cumhurbaşkanıyla bir alakası yok bunun. Erdoğan’ın bir suçu günahı yok” ifadeleri ile izleyenleri ve çevresindekileri şaşkınlıklar içerisinde bıraktı.

Hayat pahalılığının sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’den kaynaklandığını söyleyen yaşlı kadın, muhabirin “Bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz” sorusunu ise, “Adam çalıştırdığı işçilerin ücretlerini ödeyemiyor, İmamoğlu ödeyemiyor. Geçen kış salatalıkları ve patatesleri, bütün sebze ve meyveleri dağların içerisine depoladılar ondan sonra da ineklerin önüne döktüler. Bunların hepsi pahalılığı yapabilmek için” ifadeleri ile yanıtladı.

Yaşlı kadın, konuşmasının sonunda ise 2023 seçimlerinde yine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

fatsalı
8.10.2022 12:17
ah aysun kayacı ah  
 
Laziko
8.10.2022 12:08
Abla,sen õl ya,nasıl bir insansınız.gerci Tayyibe veriyormuş hep.baskasina vermiyormus  
 
aysun
8.10.2022 12:05
herkes oy tesitinden geçmeli aklı yeterliyse oy kullanmalı  
 
TÜM YORUMLAR (25)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
3
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
4
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.