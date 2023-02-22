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İBB'nin hasarlı bina tespit projesinde önemli değişiklik. İmamoğlu açıkladı

İBB Başkanı Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 2000 yılı sonrası yapılar için alınan yeni kararı açıkladı. İmamoğlu, İBB ekiplerinin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelemesine kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabileceğini açıkladı...

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:10
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İmamoğlu açıkladı. İBB'nin hasarlı bina tespit projesinde önemli değişiklik

İBB'nin hasarlı bina tespit projesinde önemli değişiklik. İmamoğlu açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir kararı duyurdu.

İmamoğlu, İBB ekiplerinin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelemesine artık kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabileceğini açıkladı.

"KİRACILAR VE 2000 YILI SONRASI YAPILAR İÇİN DE BAŞVURU YAPILABİLECEK"

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek." dedi.

2000 YILI ÖNCESİ İNŞA EDİLENLER ÖNCELİKLİ

İmamoğlu, paylaşımının devamında ise "2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:

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