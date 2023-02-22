İmamoğlu’ndan ‘kentsel dönüşüm’ çağrısı: Şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm mesajı verdi.

"Rant kimsenin gündemi olamaz" diyen İmamoğlu, dönüşümün güvene dayalı ve katılımcı olması vurgusunu yaptı.

İmamoğlu paylaşımda şunları yazdı:

"Kentsel Dönüşüm; depreme karşı riskli yapıların yenilenmesi ya da güçlendirilmesi demektir. İnsan hayatı söz konusuyken rant, hiç kimsenin gündemi olamaz/olmamalı. Dönüşüm tamamen şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı; istisnasız herkes de çözümün parçası olmalı."