İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk yayınında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı.

Canlı yayında deprem ile ilgili son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir depremzede ile yaşadığı bir anıyı paylaşırken ağladı.

“SORUMLU YÖNETİCİLERİN TV’LERDE AĞLAMASI, SORUMLULUKTAN KAÇMAKTIR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Soylu'nun yayında ağlamasına gönderme yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların “kader” savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım."