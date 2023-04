İmamoğlu: Allah'ın izniyle yine bu zorluğun altından hep birlikte kalkacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan şehit yakınları ve gazilerle bu akşam iftar programında buluştu. İmamoğlu, 800 kişinin katıldığı iftar yemeğinde şöyle konuştu:

“BİZ, AYNI ZAMANDA BU 11 İLİMİZDEKİ BÜTÜN İNSANLARIMIZA KARŞI DA SORUMLUYUZ”

“Bu sene ne yazık ki büyük bir deprem acısıyla ramazan ayına girdik. İçimiz buruk. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Kaybettiğimiz canlarımıza rahmet diliyoruz. Yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Depremde yaralılarımız var. Yaralı dostlarımız ve vatandaşlarımıza Allah’tan şifa diliyoruz. Gerçekten, dediğim gibi şehitlerimize ve gazilerimize her zaman minnet duygularımız vardır. Tüm Türkiye’mizin sorumlu olduğu bu mertebeler gibi, artık biz, aynı zamanda bu 11 ilimizdeki bütün insanlarımıza karşı da sorumluyuz. Onların maddi manevi kaybettiklerini, elbette canları geri getiremeyiz ama hep birlikte, milletçe, kendimizle eşitleyen seviyelere taşımak zorundayız. Bu sorumlulukları taşıyacağız. Bu süreç, birlik ve beraberliğimizi gösterdi. Bundan sonraki süreçte de göstermeye devam edeceğiz.

“YÜZÜNCÜ YILINA HER NE KADAR ZOR KOŞULLARDA GİRMİŞ OLSAK DA ALLAH'IN İZNİYLE YİNE BU ZORLUĞUN ALTINDAN HEP BİRLİKTE KALKACAĞIZ”

Dayanışmamızı güçlendirmemize vesile olan büyük bütün duyguların bütün evlerimizde yaşanmasını temenni ediyorum. El ele, omuz omuza yaralarımızı saracağımız günlerin, aynı şekilde bu duyguyla besleneceğini de biliyorum. Bu sene, Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100’üncü yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Ruhları şad olsun. Vatan için canını ortaya koyanlar sayesinde bugün bu sınırlar içerisinde kardeşçe, huzur içerisinde yaşıyoruz. En zor şartlarda bile bu savaşı, bu mücadeleyi Çanakkale'den başlayarak veren her bir insanımızın geçmişteki büyükleri, bize büyük de bir sorumluluk yüklüyor. İşte yüzüncü yılına her ne kadar zor koşullarda girmiş olsak da Allah'ın izniyle yine bu zorluğun altından hep birlikte kalkacağız.

“BİZLERİN BUGÜN HEP BİRLİKTE BU SOFRADA OLMAMIZ İÇİN HAYATINI ORTAYA KOYAN KAHRAMANLARIMIZI HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK”

Bu vatan sofrasında hepimiz bir aradayız. Hepimiz bu aziz vatanın ve onun güzel insanlarının iyiliğini, refahı ve mutluluğunu istiyoruz. Aynı ekmeği, aynı bereketi paylaşıyoruz. Bizlerin bugün hep birlikte bu sofrada olmamız için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Bugün, şehitlerimizin bizlere emanet olan siz kıymetli yakınları ve çok değerli gazilerimiz ve aileleri de aynı şekilde bizlerin bir ailesidir. Sizlere minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz.

“EN ÖNEMLİ BORCUMUZ, MEMLEKETİMİZİN, İÇERİDE YA DA DIŞARIDA, BARIŞIN VE HUZURUN TEMİNATI OLMASI YÖNÜNDE ATILACAK HER ADIMI, MUTLU ADIMLARI DA ATMAK ZORUNDA OLDUĞUDUR”

Aynı zamanda milletimizin ve memleketimizin refahı, mutluluğu, iyi bir geleceğe sahip olmasına dönük çalışırken biz, biliyoruz ki bu sadece 86 milyon insanımıza değil, vatan için yaşamını kaybeden şehitlerimize ve hayata veda eden gazilerimize dönük de bir borcumuzdur. Ama en önemli borcumuz, memleketimizin, içeride ya da dışarıda, barışın ve huzurun teminatı olması yönünde atılacak her adımı, mutlu adımları da atmak zorunda olduğudur. Bu bağlamda, bütün sorunlarımızın çözüme kavuşması lazım. Ekonomi, eğitim veya geçim koşulları; aklınıza gelebilecek her şey. Bu bağlamda hak ettiğimiz yere erişirsek memleketimizin huzuru, barışı da o kadar teminat altında olacaktır. İşte bunu sağladığınızda, emin olunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletçe bunu sağladığımız takdirde, yakın coğrafyamız için de hatta dünya için de barışın teminatı olacak en kadim devletlerden birisidir. Bu sorumluluğumuzu da en iyi şekilde taşımakla yükümlüyüz. İBB olarak, her türlü ihtiyacınızda daima yanınızda olmayı görev biliyoruz.”