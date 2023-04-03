İmamoğlu'ndan Erdoğan'a rantsal dönüşüm yanıtı. Üsküdar'daki barakalara niçin imar çıkarttığını Şehircilik Bakanı'na sormalı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "muhalefetin ve marjinal çevrelerin ‘rantsal dönüşüm’ yalanıyla süreci sabote ettiği" yönündeki sözlerine şu karşılığı verdi:

"İstatistikler, yalan söylemez. Türkiye'nin ve İstanbul'un ortada istatistikleri var. Ben kendilerine, çok iyi bildikleri… Bütün bunları bir kenara koysun. Üsküdarlıdır kendileri. Yürüyerek, Kuşkonmaz Camii’nin yanına gitsin, o barakalara niçin imar çıkarttığını Şehircilik Bakanı’na sorsun. Bıraksın her şeyi bir tarafa, bunu sorsun. Ben, ciddi sözleri ve ciddi konuları dikkate alıyorum. Gerekçesiz, mesnetsiz konuları dikkate almıyorum. Onun için benim dediğimi yapsın, bunun cevabını bulsun. Gerekeni ve bunu yapanı cezalandırsın. Ondan sonra bazı konuları ve sözleri ciddiye alacağım.”

"Bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri de yok, yürekleri de yok"

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nın, "Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar ama şu an hiçbir vaatlerini yerine getiremiyorlar. Bizim projelerimizi de rafa kaldırdılar ya da yarım bıraktılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine, Turist Ömer misal dolaşıyorlar” ifadelerine karşı da şunları söyledi:

"Ciddiye almayacağım bir söz. Onu da cevaplamıyorum. Ama birinci iddiasına dönük şunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum: Ben, ‘İstanbul'da 0-4 yaş çocukları olan anneleri bu şehri gezemedikleri, göremedikleri, çektikleri ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşayamadıkları için ücretsiz çocuklarıyla dolaştıracağım’ dedim. Bugün, 350 binin üzerinde anne, bizim o kartımızı kullanıyor. Bir; niçin kullanıyor? Çünkü ekonomik sorunlar var bu ülkenin. Onu çözsün. Ama biz, ekonomik sorunlara çözüm vadederek, yerine getirdik. İkinci bir örnek vereceğim. ‘Hani süt dağıtıyordunuz? Nerede? Göremiyoruz’ dediği anda biz, 107 bine yakın çocuğa süt dağıtıyorduk ama göstermiyorduk. Çünkü, veren alan eli görmediği bir düzende yardımlarımızı yapıyorduk. Onların, her şeyi göstererek, insanı rencide ederek yardım etmeyi, destek olmayı, sanki kendi lütuflarıymış gibi gösteren anlayışa sahip oldukları için, bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri de yok, yürekleri de yok. Allah'a şükür, "100’ demişsek, yüz vaatte bulunmuşsak, Allah şahittir ki en az 75-80’inin hayata geçirdik. Evet; eksiklerimiz olabilir. Ama dördüncü yılımızdayız. İlerleyen yıllarda, bunları da gideririz. Üzüntüm şu: Kendi 25 yıllarıyla, hala benim 4 yılımı bir tutup, eşitliyor ve ona göre yarıştırıyorlar. Bu da güzel bir şey. 4 yılda, onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk. Ne mutlu bana.” (ANKA)