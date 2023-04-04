İmamoğlu: Bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. Milletin kazanma dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'da konuştu.



İmamoğlu'nun açıklamarından öne çıkanlar şöyle:



Benim için bu güzel meydanın anıları var. Ben ilk Cumhuriyet Bayramı’nı tam burada kutladım. Sonra lise öğrencisi, ortaokul öğrencisi olarak nice bayramları kutladım. Trabzon’un simgesi 35. yıl dönümünde Trabzonspor’un yöneticisi olarak anıta çelenk koyan bir genç oldum. Ve yine bu meydanda hukuksuz bir şekilde seçimleri iptal eden, 2019 yılında demokrasiye hançer saplamak için uğraşan iktidara karşı tarihinin en kalabalık mitingini bu meydanda yaptık. Onun için Trabzon’un bu canım meydanında nice tarihler yazılmıştır, bugün de tarih yazacağız. Bugün buradayım ama yalnız gelmedim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim.”



Burada Ekrem ağabeyiniz var, burada Ekrem kardeşiniz var. Burada oğlunuz Ekrem var.



Trabzonlu siyasetçi olmak öyle kolay değil. Trabzonlu siyasetçi Trabzonluya layık olacak. Trabzonlu siyasetçi deyince aklıma Adnan Kahveci geliyor, Recep Yazıcı geliyor, Necmettin Karaduman geliyor, Hasan Saka geliyor. Memleketimin çok kıymetli siyasileri var.



Bugün tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli genel başkanım bu tevazuyu hayat boyu taşıyan; hukuktan, adaletten milim sapmayan, memleketi için canını ortaya koyan, doğrudan yana olan 13. Cumhurbaşkanımız olacak.



İşte Millet İttifakı olarak bugün verdiğimiz mücadelenin her aşamasında milletimizin her sıkıntılı katmanına çare üretiliyor. Çocuklara ve gençlere özellikle birkaç şey söylemek istiyorum; ben çocukluğumu burada geçirdim. Hem okudum babamın iş yerinde hem çalıştım. Esnaf ahlakı, komşuluk ahlakı, insanı sevme ahlakı, hiç kimseyi ayırt etmeme ahlakı… İşte ben bu ahlakı Trabzon’da aldım. O ahlakın içerisinde beni büyüten sadece ailem değildi, Trabzon’da yaşayan herkes idi.



Mesela eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela ben çocuklara diyorum ki; bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz milletçe böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder, olmaz. Veren eli alan el görmez.



İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Trabzon’da doğdum, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı oldum.



*Bunlar uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’nu oradan indirmeye kalktılar. Ekrem İmamoğlu’nun arkasında koskoca Trabzon var, Karadeniz var, Türkiye var.

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