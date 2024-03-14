İmamoğlu: Dünya Bankası'ndan gelen fonu bile vermediler. İller bankası bize sıfır lira verdi

Haber Türk canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, İller Bankası ve kamu bankalarının İBB’ye kaynak sağlamaması hakkında konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009-2019 yılları arasında, İller Bankası ve kamu bankalarının İBB’ye toplamda 1 milyar 624 milyon dolar kaynak sağladığını, son beş yılda ise bu rakamın sıfır olduğunu iletti.

"İller Bankası nedir? Belediyeler yardımcı olur, altyapıya, üstyapıya. Dünya Bankası'ndan buraya fon geldi. İstanbul nokta nokta şehirlerde kullandırılmak üzere diye. Biz bunu ısrarla talep ettik, vermediler.” İfadelerini kullanan İmamoğlu, 2009- 2019 arasında İller Bankası'ndan İBB'ye 946 milyon 554 bin dolar verildiğini ve bu bütçenin 350 milyon dolarının metro hattı için olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, söz konusu yıllar arasında, kamu bankalarının da İBB’ye 677 milyon 458 bin dolar kaynak ayrıldığını kaydetti ve “2009-2019 arasında toplam 1 milyar 624 milyon dolar verildi kamu bankaları ve İller Bankası'ndan. Bize ne kadar verildi? Sıfır. Dünya Bankası'ndan gelen fonu bile vermediler." dedi.

“TALEP ETTİĞİMİZDE BİZE CEVAP BİLE VERMİYORLAR”

İller Bankası’nın kaynağının büyük oranda belediyelerin ödeneğinden sağlandığını ifade eden İmamoğlu, "Bizden 5 yılda 6 milyar lira kesildi. Talep ettiğimizde bize cevap bile vermiyorlar. Bir kamu bankası ayıplı bir suçtan içeri atılan gayrimeşru bir adama kefilsiz 750 milyon lira veriyor. KİPTAŞ, İstanbul'un değil Türkiye'nin en itibarlı şehircilik şirketine bir lira kredi vermiyor" açıklamasında bulundu.