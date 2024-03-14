Taksimetre 200 yazdı öğrenci kızdan 400 istedi polisi duyunca yarıya düştü. Kim dur diyecek fahiş taksici tarifesine

Reyhan Altay Aşan
Taksimetre 200 yazdı öğrenci kızdan 400 istedi polisi duyunca yarıya düştü. Kim dur diyecek fahiş taksici tarifesine
Türkiye’de üniversite okuyan yabancı uyruklu bir müşteri, taksicinin 2 kat ücret talep etmesi üzerine video çekmeye başladı. Müşterinin "abi polis" demesinin ardından ücret yarıya düştü.

Kim dur diyecek fahiş taksici tarifesine. Taksici terörü bitmek bilmiyor. Her gün yeni bir vaka ile karşı karşıya kalınıyor. Bir taksi şoförü şimdide üniversite okuyan genç kızı dolandırmak istedi.
Yolculuk etmek için taksiye binen yabancı uyruklu genç kız, taksimetrede ki ücret ile taksicinin söylediği rakamın aynı olmadığını görünce video çekerek taksiciye korkutmak istedi.
Taksici, genç kızın video çektiğini görünce “Yanlış olamaz mı yanlış olmuştur” deyip kendini haklı çıkarmaya çalıştı.
Genç kızın çektiği bu video sosyal medya da hızla yayılarak gündem oldu.

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