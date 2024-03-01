Fenerbahçe Avrupa rekoru kırdı. Tarihinde yok

Sarı-lacivertli ekip, bu maçta attığı 111 sayı ve yaptığı 32 asistle kendi EuroLeague rekorlarını kırdı.

Fenerbahçe, Calathes'in sayısıyla başladığı maçta ilk çeyreği 34-32 geride kapattı.

İkinci çeyrekte Sestina'nın etkili oyunuyla farkı açan Fenerbahçe, 15. dakikada 47-40 öne geçti. Ancak Baskonia 8-0'lık bir seri yakalayarak 48-47 üstünlüğü ele geçirdi. İlk yarı 55-54 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte Baskonia, 7-0'lık bir seriyle 57-63 öne geçti. Fenerbahçe, 9-0'lık bir seriyle cevap vererek 69-65 öne geçti. Bu çeyrekte Tarık Biberovic, 5 üçlük atarak 15 sayı üretti ve takımını sırtladı. Son çeyreğe 78-78 beraberlikle girildi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, 10-0'lık bir seriyle 88-78 öne geçti. Baskonia'nın farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 111-96 kazandı.

Fenerbahçe 2 rekor birden kırdı, Calathes, Diamantidis'e yetişti

Sarı-lacivertli ekip, Baskonia maçında 2 rekor birden kırdı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde en çok sayı (111) attığı ve en çok asist (32) yaptığı maçı oynadı.

Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Nick Calathes, Baskonia maçında 2 top çalarak THY Avrupa Ligi'nde 434 top çalma sayısına ulaştı ve bu alanda zirvede bulunan Dimitris Diamantidis'e eşitlendi.

Fenerbahçe, Baskonia maçını 111-96 kazanarak 16. galibiyetini aldı. Baskonia ise 13. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçında 7 Mart'ta Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya)



Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Wilbekin 1, Motley 11, Tarık Biberovic 17, Guduric 13, Sestina 14, Papagiannis 6



Baskonia: Marinkovic 18, Miller-Mcintyre 8, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Sedekerskis 9, Kotsar 2, Theodore 11, Rogkavopoulas 6



1. periyot: 32-34



Devre: 55-54



3. periyot: 78-78