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Soylu level atladı: İmamoğlu ile 40 görüşme var 29'unu O aradı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefon görüşmelerini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni isteyebilirsin. Hemşerilerimizi kullanabilirsin. Bunlar normal ama yalandır demek normal değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:03
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İmamoğlu ile 40 görüşme var 29'unu O aradı: Kayıtlar nerede Süleyman Soylu level atladı

Soylu level atladı: İmamoğlu ile 40 görüşme var 29'unu O aradı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturması çerçevesindeki iddialarına da yanıt veren Bakan Soylu, İmamoğlu'nun telefonla görüşme iddialarına ilişkin telefon görüşmelerini birer birer açıklarken "Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşehrilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir" diye konuştu.

Bakan Soylu öte yandan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açıklamasında "Bizim hedefimizden 2 kişi aranıyor şu anda. 3'tü, 2'ye düştü. Onları da bulup adalete teslim edeceğiz" dedi.

Soylu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Soylu, şöyle konuştu:

"(İmamoğlu'nun 'telefonla görüşme' iddiaları) Arama tarihleri benim özel kalemimde vardır. Cevapsız aramalarınız da vardır. İBB Başkanı telefon açıp "CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, bana bunun için yardımcı olun" gibi cümleleri ihtiva içeren bir değerlendirme yapabilir. Bazı cep telefonlarında kayıt alınabiliyor, bunu yapmam, ayıptır. Ama aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm, 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani, taziye telefonu. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşerilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir.

(İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturmasıyla ilgili iddiaları) O adamları yoldan geçerken mi aldın? 'Sizin bu iddia ettiğiniz kişileri ben belediyeye almadım, siz bana iftira ediyorsunuz' demesini beklerdim. Ama kıvırmak doğru değil.Gök kubbeyi başınıza yıkarız deyip, bugün 'Ben onu öyle söylemek istemedim' deyip, yargıyı tehdit edip, yalana sığınmak herhalde bunların en büyük maharetlerinden bir tanesidir."

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Ss
4.01.2023 14:32
Adam yalan makşnesi mübarek  
 
xyz
4.01.2023 14:31
Hangi kitapta yazar beni aradı ve yalvardı diye iddia edilen telefon göruşmesini açıklamak. Bu davranışı aklı olan yapmaz. Zaten bunu açıklarken yalan söylediği o kadar açık.  
 
Gokhan
4.01.2023 14:31
Kibrit kutusuna girme vakti yaklasiyor  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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