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  • İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı

İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı oturumlarının son birleşimine Ekrem İmamoğlu ve Tevfik Göksu’nun diyaloğu damga vurdu. İmamoğlu’nun “Tevfik Başkan çok gergin. Atatürk Kent Ormanına davet edelim sabah yürüyüşü yapsın” sözleri üzerine Göksu sinirlerine hakim olamadı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 18:30
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İmamoğlu ile Göksu arasında güldüren 'orman' diyaloğu

İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı oturumlarının son birleşiminde 2023 yılı bütçesi görüşüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis'e sunulan 115 milyar 250 milyon TL'lik bütçeye ilişkin konuşma yaptığı sırada AKP Grup Başkanvekili ve Esenyurt Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile aralarında geçen diyalog günü en çok konuşulanları arasına girdi.

“ORMAN DEYİNCE SEN NE ANLADIN”

İmamoğlu'nun meclisten gayrimenkul satışlarına daha önceki dönemde verilen onayların bu dönemde verilmemesini eleştirmesi ve durdurulan metro hatlarıyla ilgili açıklamaları sırasında da AKP sıralarından tepkiler yükseldi.

İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e dönerek “Şükrü başkan, Esenler'de gerginliği alan bir park varmış Tevfik (Göksu) söylemişti. Ama faydalı değil galiba. Gergin arkadaşlara Atatürk Ormanında yürüyüş yaptır” dedi.

Ardından sinirlenen Tevfik Göksu, İmamoğlu'na "Sen de geleceksin o zaman" diye yanıt verdi.

İmamoğlu ise "Gelirim tabi. Orman deyince sen ne anladın sevgili başkan" ifadeleriyle karşılık verdi.

 

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Misafir
30.11.2022 07:25
Milliyetçi muhafazakar sınıf öylemi , Göksu un yolsuzluk hırsızlık sorularına iöamoğlunun muhteşem cevaplarını da verin o halde . Bu kafa bol kafa....  
 
Adam ol
30.11.2022 06:49
Sadık baş belliki yalaka yandaşsın imamoğlu iş yapıyor vakıflara para aktarmıyor adam ol doğru yola gir adam gibi adam imam.oğlu anladınmı baş  
 
Hasan
30.11.2022 02:32
Sayın başkan bırak bu zihniyetin son yılı zaten muhatap bile olmaya değmez valla benim gözümde sokak hayvanları bundan daha değerli güle güle son görüşümüz olursunz inşallah Göksu ve tayfası  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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