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İmamoğlu Soylu’ya ateş püskürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör iddialarına sert yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi; dili yalanla, iftirayla dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:24
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör iddialarına ateş püskürdü

İmamoğlu Soylu’ya ateş püskürdü
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İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere ilişkin yürüttüğü soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada “İBB’de 1168 kişi veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakı” olduğunu iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt veren Ekrem İmamoğlu, “İnşallah vatanımız, milletimiz bu kötü dilden bir an önce kurtulur” ifadelerini kullandı.

“Benim bildiğim İçişleri Bakanı gizemlidir. Az konuşur, çok iş yapar. Çünkü bir ülkenin namusu, şerefi ona aittir” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Ama bu öyle birisi değil. Her gün konuşuyor, herkesin tweetine cevap veriyor. Bence evinden bile kovuyorlardır bunu” diye konuştu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

700 terörist tespit ettik demiştir. Açılan soruşturmalar, yapılan mahkeme vs. 41 kişi yargılandı, hepsi beraat etti. Toplamda 700 terörist diyen bir bakan 0’la sonuç bulmuştur.

Yalanı tescillenmiş bir insandır. 557 terörist deyip, 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakmıştır. Üstünden 1 sene geçmiştir. Ortada hiçbir şey yoktur.

Hatta 2., 3. dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek hareket eden bir bakandır kendisi.

Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, rencide olduğunu yüzlerinden kendim görüyorum. Üzüntüyle geliyorlar.

“KAPKARA BİR LEKE”

Türkiye Cumhuriyeti tarihi; dili yalanla, iftirayla dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir.

Buna sebep olanlar tedbir alsınlar bir an önce. Bu ülke adına güvenlik tehdidi olan bir zattır. Söylediği söz için iki sene önce demiştim; ‘Lafa bakarım laf mı, diye adama bakarım adam mı diye…’ Bunu ispat edercesine her gün konuşan bir insandan bahsediyor, yalanına, iftirasına devam ediyor.

Yazılar yazacağım bu iddiaları için, eminim buna da cevap veremeyecekler. Görev yaptığı kurumda herkesi zor durumda bırakmaktadır. Emniyet yöneticilerine kadar…

“İÇİŞLERİ BAKANI AZ KONUŞUR”

Güvenlik sorunudur… Bir şehre gelip o şehrin valisini dikkate almayan, belediye başkanıyla görüşmeyen bir anlayışa sahiptir.

Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, gizemlidir, bu milletin namusu, şerefi ona aittir. Ama bu öyle birisi değildir.

Oturur, sakin durur, ayda bir konuşur, her gün konuşuyor! Herkese, her tweete cevap veriyor. Böyle İçişleri Bakanı olur mu ya? Evinden kovarlar bu adamı ya… Milletimiz inşallah bu kötü ve ahlak dışı, yalan dolu dilden bir an önce kurtulur!

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Ülkü turan
26.11.2022 15:09
Su mafyadan ayda 10.000 $ alan vekil kim.dava açıldımi kim bu yaaa sakin kendisi olmasın .açıklamayınca adamın aklına herkes geliyor  
 
Yurttas
26.11.2022 14:48
Kime saygi duymaliyiz , makama mı koltukta oturana mı? Çok ciddi sorunumuz var. Devlet gelenegimizi kaybettirdiler.  
 
Gercek
26.11.2022 14:46
Ey muhalifler, imamoğlu bu yalanlar bilerek yapiliyor. Hocası da oyle degil mi ? Yıllardır siyasetin icindesiniz. Çünkü yalana inanan tapan zombilerine her gün bir yalan bulmazlarsa zombileri aç kalir  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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