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Düzce'yi ziyaret eden İmamoğlu'nu eleştiren genç AKP gençlik kollarından çıktı

Düzce'de yaşanan deprem sonrası bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştiren gencin AKP Gençlik Kolları’ndan olduğu ortaya çıktı…

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:17
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Düzce'de eleştiren genç AKP gençlik kollarından çıktı

Düzce'yi ziyaret eden İmamoğlu'nu eleştiren genç AKP gençlik kollarından çıktı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin acıları sarılmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kente moral ziyareti gerçekleştirdi.

İmamoğlu Düzce'ye gelerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bu sırada ise beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Genç çocuk İmamoğlu'nun yanına gelerek İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Kartalkaya'da kayak tatili olduğu haberlerine atıf yaptı.

"BAŞKANIM, YANLIŞ GELDİNİZ GALİBA"

İBB Başkanının vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği ve sohbet ettiği sırada yanına gelen genç çocuk, "Başkanım, galiba yanlış geldiniz. Burası Kartalkaya değil, burası Düzce" dedi.

“NE YAPSIN, ZORLA SÖYLETTİLER ÇOCUĞA”

İmamoğlu gence şöyle yanıt verdi: "Olsun, olsun. Düzce'ye de geliriz Kartalkaya'ya da, ayıp ediyorsun."

Çocuğun "İnşallah, inşallah" demesi üzerine İmamoğlu "Tamam bir tanem benim, aslanım benim" yanıtını verdi. "Seni de götüreyim Kartalkaya'ya delikanlı" diyen İmamoğlu, çocuğun bölgeden uzaklaşması üzerine "Ne yapsın, zorla söylettiler çocuğa. Arıyor 'Beni kim buraya getirdi' diye" ifadelerini kullandı.

AKP GENÇLİK KOLLARINDAN ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelen gencin AKP Gençlik Kolları'nda görevli olduğu ortaya çıktı. AKP Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin tarafından Ekrem İmamoğlu'nun esnaf gezisini provoke etmek için gönderildiği iddia edildi.

"MUHALİF OLDUĞUM İÇİN YARDIMLARIM KESİLDİ"

Öte yandan İmamoğlu'nun yanına gelen bir başka vatandaş ise evi yandığını, depremde de yıkım kararı aldığını söyerek mağduriyet yaşadığını söyledi. Vatandaşın "İki ay önce evim yandı. Muhalif olduğum için yardımlarım kesildi. Şimdi de deprem oldu, AFAD'dan yıkım kararı aldım. Evimi yıktıramıyorum. Ben yardım istemiyorum. Sırf muhalif olduğum için böyle yapılıyor" diye konuşmasının ardından İmamoğlu, İl Başkanının konuyla ilgileneceğini ifade etti.

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Bgün
30.11.2022 17:58
Düzce ,Kılıçdaroğlu yürüyüş yaptığında da yollara tezek dökmüştü.Orada bulunan Akpliler biraz daha tahammüllü olmalı.Bu vatan hepimizin.  
 
Siyaset Sana Ağır Gelir
30.11.2022 17:57
Çocuk. Sen işine bak. Gün gelir bunlar karşına çıkar. Tıpkı senin yaptığın gibi  
 
ali
30.11.2022 17:42
ADAMSIN ADAMMM  
 
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