Mustafa Sarıgül’den TV100’de Ekrem İmamoğlu açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100’de Yüzler Kulübü programında Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı adayı olmasında kendisinin de büyük katkısı olduğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, Mesut Yılmaz’ın da kendisini 3 kere arayarak İmamoğlu için şans istediğini dile getirdi.

TDP lideri Sarıgül, programda "Ekrem Bey’in Belediye Başkanı adayı olmasında benim çok büyük bir katkım oldu. Sayın Mesut Yılmaz beni 3 kez aradı şans verilmesini istedi, benimde kırmam mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu isminin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçtiğine yönelik bir soruya da cevap veren Sarıgül, muhalefetin görevinin 21 yıldır ülkenin başında olan kişiye karşı güçlü bir aday çıkartmak olduğunu söyledi.