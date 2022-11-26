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Mustafa Sarıgül’den TV100’de Ekrem İmamoğlu açıklaması

TV100’de Yüzler Kulübü programına konuk olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı adayında kendisinin katkısı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:57
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Mustafa Sarıgül’den TV100’de Ekrem İmamoğlu açıklaması: Adaylığında çok büyük katkım oldu

Mustafa Sarıgül’den TV100’de Ekrem İmamoğlu açıklaması
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TV100’de Yüzler Kulübü programında Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı adayı olmasında kendisinin de büyük katkısı olduğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, Mesut Yılmaz’ın da kendisini 3 kere arayarak İmamoğlu için şans istediğini dile getirdi.

TDP lideri Sarıgül, programda "Ekrem Bey’in Belediye Başkanı adayı olmasında benim çok büyük bir katkım oldu. Sayın Mesut Yılmaz beni 3 kez aradı şans verilmesini istedi, benimde kırmam mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu isminin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçtiğine yönelik bir soruya da cevap veren Sarıgül, muhalefetin görevinin 21 yıldır ülkenin başında olan kişiye karşı güçlü bir aday çıkartmak olduğunu söyledi.

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Abbas
26.11.2022 10:33
Yürü git, aklımız ile alay etme  
 
TEOMAN
26.11.2022 10:20
Siz neymişsiniz be? bu millet size oy vermediği için çok pişman olacak vallahi. Aynı yılmaz vural gibi konuşuyorsunuz  
 
Üstün Türkeli
26.11.2022 10:15
Kelin melhemi olsa kendi başına kullanırdı,fasulye zannetmektense !  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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