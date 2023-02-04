4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İmamoğlu İstanbul’da hayat pahalılığının geldiği korkunç durumu açıkladı

İmamoğlu İstanbul’da hayat pahalılığının geldiği korkunç durumu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kentte hayat pahalılığının geldiği korkunç durumu açıkladı. İmamoğlu hayat pahalılığının bir yılda yüzde 112 arttığını belirterek 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 27 bin 596 lira olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:08
Takip Et

İmamoğlu İstanbul’da hayat pahalılığını açıkladı

İmamoğlu İstanbul’da hayat pahalılığının geldiği korkunç durumu açıkladı
+
Aa
-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yaşam maliyetine ilişkin konuşan İmamoğlu, "İstanbul'da 2021 Aralık ayından, 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte, hayat pahalılığı yüzde 112'yi aşan bir oranda arttı" dedi.

"İSTANBUL'DA YAŞAM MALİYETİ 27 BİN 596 TL"

2022 yılında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 TL'ye çıktığını dile getiren İmamoğlu, "Dört kişilik bir ailede, dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki, bunun üzerine çıksın. İstanbulluların yüzde 61, 'son üç ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmadığını' söylüyor" ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türkoğlu
4.02.2023 14:57
bu kadar rus arap yayam afgan sapık pakiyi gavuru yerleştirirseniz doğal yabancılar sığınmacılar sınır dışı edilmedikçe türkler köleleri olma yolunda hızla ilerleyecek  
 
delirtmeyin
4.02.2023 14:33
bay bay kemali sakın ola tv lere çıkarmayın.aday olacak diye gündemde kalmasın kaldıkça ak partilerin gülmelerine deliiriryorum gıcık oluyorum.kemalden ekmelettiden bıkttık usandık yeter.  
 
Tozanlı
4.02.2023 14:33
Tarım ,sanai ,ve petrol girdileri düşmedikce,Hepsi boş.... Birde,hiç bir kuruma tekelleşmeye gidecek yapılanma ve imkan verilmemeli,gıdadan tutun sanai'ye kadar...14 mayısı bekliyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
2
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
3
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
4
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
6
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
7
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.