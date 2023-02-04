İmamoğlu İstanbul’da hayat pahalılığının geldiği korkunç durumu açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yaşam maliyetine ilişkin konuşan İmamoğlu, "İstanbul'da 2021 Aralık ayından, 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte, hayat pahalılığı yüzde 112'yi aşan bir oranda arttı" dedi.

"İSTANBUL'DA YAŞAM MALİYETİ 27 BİN 596 TL"

2022 yılında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 TL'ye çıktığını dile getiren İmamoğlu, "Dört kişilik bir ailede, dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki, bunun üzerine çıksın. İstanbulluların yüzde 61, 'son üç ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmadığını' söylüyor" ifadelerini kullandı.