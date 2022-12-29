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  • İsmail Saymaz Saray'daki İmamoğlu toplantısına katılan bakanın ismini açıkladı

İsmail Saymaz Saray'daki İmamoğlu toplantısına katılan bakanın ismini açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında, “Toplantıya katılan bakanın Bekir Bozdağ olduğu iddia ediliyor. Yani Adalet Bakanı. İddia doğru ise…” dedi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:12
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İmamoğlu toplantısı için Saray'a giden bakanın ismini İsmail Saymaz açıkladı

İsmail Saymaz Saray'daki İmamoğlu toplantısına katılan bakanın ismini açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasından bir gün önce Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapıldığı ileri sürülen toplantıya dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, toplantıda bir bakanın da yer aldığını belirtti.

Saymaz’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Cumadan beri bekliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya katıldıkları halde susuyorlar.

Ne “Toplandık” diyorlar.

Ne “Bu toplantı olmamıştır” diye beni yalanlıyorlar.

En iyisi, İmamoğlu’nun merakını gidereyim.

Toplantıya katılan bakanın Bekir Bozdağ olduğu iddia ediliyor.

Yani Adalet Bakanı.

İddia doğru ise…

Bozdağ’ın görev alanındaki İmamoğlu Davası’nda duruşmadan bir gün önce bu toplantıya katılması, yargı üzerindeki siyasi müdahalenin kanıtı değil mi?

Ancak Bozdağ’ın İmamoğlu’na ceza verilmesine şiddetle karşı olduğu iddia ediliyor. Bozdağ, cezadan rahatsızlık duyuyorsa, yargı eliyle yapılan bu darbeye dur demesi gerekmez mi? Bozdağ’ın ‘içinden’ ya da ‘dost sohbetinde’ karşı olduğunu ifade etmesi, yargı darbesinin kendi bakanlığı döneminde yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecek.”

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Bgün
29.12.2022 11:53
Hem dövüyorlar,hem ağlıyorlar.  
 
VATANDAŞ
29.12.2022 11:19
İsmail SAYMAZ işte gazeticilik böyle olun helalien van İsmail Beş yolun açık olsun kimsenin hakkını yedirtme selamlar  
 
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