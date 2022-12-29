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İmamoğlu davasında savcılıktan karara itiraz

İmamoğlu davasında savcılık kararın usul ve esas yönünden yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:06
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Ekrem İmamoğlu davasında savcılık karara itiraz etti

İmamoğlu davasında savcılıktan karara itiraz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "YSK üyelerine hakaret"  ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'teki habere göre, İmamoğlu'nun siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı davanın ardından Cumhuriyet Savcısı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu bildirdi.

SAVCILIK: HESAP HATASI YAPILDI

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi.

Savcı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu belirtilerek, düzeltilerek onanması talep etti. (DHA)

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istanbul
29.12.2022 17:47
Turkiyede demokrasi, hak, hukuk rezalet. guzelim ulkeyi mahediyorlar kindar nesil. kindarinizda bogulacaksiniz hem bu tarafda hem obur tarafda.  
 
Volkan
29.12.2022 17:34
RTE nin korkulu rüyası IMAMOĞLU'na saldırıp duruyorlar, halk Imamoğluna yaptığınız bu haksızlıkları görmezdenmi gelecek sanıyorsunuz ilk seçimde tarumar olacaksınız  
 
Mertcan
29.12.2022 17:16
Ya nelerle uğraşıyoruz. Dünya başka bir boyuta doğru gidiyor biz enerjimizi nelere harcıyoruz yazık. Yeni bir çağ geliyor bu gidişle onu da kaçıracağız.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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