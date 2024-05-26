İmamoğlu ve Özel’in popülist söylemleri hangi düzeni hedef alıyor?

AKP’nin popülist politikalarını kopyalayarak başarı elde edildiğini sanan muhalefet cenahı bir yabancı aşığı, bir Arapça sevdalısı çıktı ki sormayın!

Özgür Özel mi dersin Ekrem İmamoğlu mu dersin hepsi birer sevgi pıtırcığına dönüştü adeta!

Geçmişte sığınmacı ve Arapçaya yönelik farklı açıklamalarına rağmen bu siyasiler şuan AKP’den farklı bir dilde konuşmuyor hani!

Mesela Özgür Özel, dükkanların tabelalarında Arapça yazılan tavuk döner, bakkal, hırdavatçı” vs. yazıları Kur’an ayeti sanıyor!

Diyor ki Arapça Kur’an dili, halk incinir!

Yahu Türk halkının incinip incinmeyeceğini bu kadar düşünmediniz, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran partinin koltuğunda oturmanıza rağmen!

Popülist AKP politika ve stratejilerinizle yolunuza devam edin bakalım ilk seçimde göreceğiz seçim sizin bu politikalarınız sayesinde mi kazanıldı yoksa AKP’ye kızgınlık nedeniyle mi?

Anayasa değişikliği isteyen ve MHP ile ilk 3 madde konusunda anlaşamayan AKP’ye göz kırpıyorsunuz anladık!

İlk seçime de Erdoğan’ın solunda girersiniz artık cumhur ittifakında!

Diğer bir CHP’li isim Ekrem İmamoğlu!

2 yıl önce "Yabancılaşmanın ve Arapça tabelalaşmanın kesinlikle önüne geçeceğiz" diyen İmamoğlu "İngilizce tabelaları yasaklayalım, Arapça tabelaları yasaklayalım vesaire üzerinden konuşmak popülizm olur. Çalışmaları tabela düzeni üzerinden yapıyoruz" ifadelerini kullandı önceki gün!

Pardon?

Doğal olarak sormak gerekiyor, 2 senede ne oldu da fikriniz değişti?

“Arapça tabelaları yasaklayalım vesaire üzerinden konuşmak popülizm” diyen İmamoğlu’na hatırlatmak isterim tam da kendisinin yaptığı popülizm oluyor!

Popülizm nedir biliyor musunuz?

Bir yandan sola göz kırparken diğer taraftan tarikatçıların, dincilerin hoşuna gidecek eylem ve söylemlerde bulunmaktır!

Popülizm, herkese kahkahalar içinde karanfil dağıtmaktır!

Çoğunluğun dediğinin olduğu demokrasilerde siyasal iletişim açısından, iktidara yürüme açısından bu doğru bir strateji olabilir elbet,

Ancak….

Çoğunluğun çıkarları, cumhuriyetin çıkarlarıyla ters düşüyorsa ne olacak?

Çoğunluğun, cumhuriyetin temel ilke ve değerleriyle problemi varsa ne olacak?

Ne olduğunu, 1950’de Demokrat Parti’yle başlayan, günümüze kadar gelen ve iktidara giden yolun temel taşlarından biri haline gelen kuru popülizmin ülkeyi getirdiği hale bakarak görüyoruz!

İnönü hükümetinin kısmen uyguladığı bazı yanlış politikalarında etkisiyle ki bir çoğu uydurma hikayelerle Atatürk düşmanlarına, köktendincilere verilmeye başlanan tavizler halen devam ediyor!

Gelinen son noktada ise, ne kadar köktendincisi varsa doldu ülkeye, ne kadar demokrasi düşmanı, cumhuriyet düşmanı varsa doldu ülkeye ve hala akın akın gelmeye devam ediyorlar!

Entegrasyon falan söylemleriyle her ne kadar yumuşatılmaya çalışılsa da ne kadar tehlikeli bir hal aldığı günbegün daha iyi anlaşılıyor!

Ülkede artık en ılıman vatandaş bile çocuklarının geleceğinde Suriye, Afgan vb. ırklara sahip sığınmacıların sayısının Türkleri geçecek olmasına itiraz ediyor!

Entegre olmayı sonuna kadar reddeden, Arap olmayı üstünlük olarak gören bu insanların yarın öbür gün yönetime dahil olmasından çekiniyor insanlar doğal olarak!

Çocuklarının ve dahi kendilerinin geleceğinden endişe eden bu insanların söylemleri popülizm oluyor, ancak merkezi hükümetin AB ile sığınmacı anlaşması imzalamasını eleştiren sizin, BM ile sığınmacı mutabakatı imzalamanız popülizm olmuyor!

Türk halkının vergileriyle göçmen işçi sağlığı merkezi açmanız popülizm olmuyor ama ne idüğü belirsiz sapık ve katillere isyan eden vatandaşların söylemleri popülizm oluyor öyle mi?

Türk öğrencileri, zar zor geçinerek okumaya çalışırken Filistinli öğrencilere burs verilmesi popülizm olmuyor ama buna itiraz edenlerin söylemleri popülizm oluyor öyle mi?

Sizin Türk halkına, “yerel halk” demeniz popülizm olmuyor ama ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan vatandaşların söylemleri popülizm oluyor öyle mi?

Popülizm, popülizm olalı bu kadar popülizm kurbanı olmamıştı!

CHP tarihinde hiç bu kadar kuruluş ilkelerinden sapmamıştı!

Evet belki bu stratejilerle bir alternatif oluşturup iktidara gelirsiniz ama CHP’nin hali ne olur bilmiyorum!

Düzene karşı konuşma üzerine kurulu sağ popülist söylemde hangi düzen hedef alınıyor?

AKP politikalarını benimseyerek hedefe AKP’nin düzeninin alınmadığı çok açık!