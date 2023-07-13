İmamoğlu veto etmişti ama... İBB'ye ait dört mülk bedelsiz olarak AKP'li belediyelere devredildi

CHP ve İYİ Parti gruplarının itirazlarına rağmen, AKP ve MHP'li meclis üyeleri, İBB'ye ait 4 mülkün Arnavutköy, Pendik belediyeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak verilmesine onay verdi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı son toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde gerçekleşti. İBB Saraçhane Başkanlık binasındaki toplantıda, önceki aylarda alınan ve İmamoğlu'nun geri çevirdiği tahsis kararları yeniden ele alındı. AKP ve MHP'li meclis üyeleri, veto kararını tanımayarak tahsisleri "ısrar kararı" olarak onayladı.

Bu karara göre; Arnavutköy Belediyesi'ne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Pendik Belediyesi'ne 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen Kurtköy'deki antrenman sahaları, Pendik Belediyesi'ne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen Kurtköy'deki 21 bin metrekarelik parsel üzerindeki tesisler ve otopark, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 5 yıl daha tahsis edilen Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi oldu.