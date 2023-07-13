İmamoğlu veto etmişti ama... İBB'ye ait dört mülk bedelsiz olarak AKP'li belediyelere devredildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği ancak AKP-MHP grubunun ısrarla kabul ettirdiği tahsis kararları İBB Meclisi'nde tekrar gündeme geldi.

İmamoğlu veto etmişti ama... İBB'ye ait dört mülk bedelsiz olarak AKP'li belediyelere devredildi

CHP ve İYİ Parti gruplarının itirazlarına rağmen, AKP ve MHP'li meclis üyeleri, İBB'ye ait 4 mülkün Arnavutköy, Pendik belediyeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bedelsiz olarak verilmesine onay verdi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı son toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönetiminde gerçekleşti. İBB Saraçhane Başkanlık binasındaki toplantıda, önceki aylarda alınan ve İmamoğlu'nun geri çevirdiği tahsis kararları yeniden ele alındı. AKP ve MHP'li meclis üyeleri, veto kararını tanımayarak tahsisleri "ısrar kararı" olarak onayladı.

Bu karara göre; Arnavutköy Belediyesi'ne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Pendik Belediyesi'ne 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen Kurtköy'deki antrenman sahaları, Pendik Belediyesi'ne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen Kurtköy'deki 21 bin metrekarelik parsel üzerindeki tesisler ve otopark, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 5 yıl daha tahsis edilen Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi oldu.

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde kimyasal koku paniği Güncel
Yerebatan Sarnıcı Müzesi’nde kimyasal koku paniği
Galatasaray'dan flaş transfer. Uçan stoper geliyor Spor
Galatasaray'dan flaş transfer. Uçan stoper geliyor
Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı Güncel
Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'da Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'da
İzmir'deki makilik yangını söndürüldü Güncel
İzmir'deki makilik yangını söndürüldü
Ozan Bingöl Benzine ve Mazota yeni gelecek kazık zammı açıkladı Ekonomi
Ozan Bingöl Benzine ve Mazota yeni gelecek kazık zammı açıkladı
Ahşap bina alev alev yandı Güncel
Ahşap bina alev alev yandı