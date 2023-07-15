İBB’nin Büyükada’daki otelinin konaklama fiyatları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR’un Orman Bakanlığı'ndan satın alarak Büyükada’da açtığı “Otel Büyükada Resorts&SPA BELTUR”da konaklama fiyatları belli oldu.

İBB’nin Büyükada’daki otelinin konaklama fiyatları belli oldu

İBB, Orman Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan Adalar’daki tesisi satın alıp İstanbullular ve turistlerin kullanımına açtı.

“Otel Büyükada Resorts&SPA BELTUR” adıyla hizmete açılan otelde konaklama fiyatları açıklandı.

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FİYATA KONAKLAMA VE KAHVALTI DAHİL

Tesisin hafta içi Pazar-Perşembe en ucuz oda iki kişi konaklama ücreti 2500 lira, Cuma-Cumartesi günleri ise iki kişi gecelik fiyatı 3125 lira.

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Fiyatlara yüzde 10 KDV ve yüzde 2 konaklama vergisi eklenmediği açıklanırken fiyata konaklama ve kahvaltı dahil ise akşam yemeği yok.

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Bu arada fiyatların 14 Temmuz 2023 – 30 Eylül 2023 dönemi için geçerli olacağı duyuruldu.

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