İBB’nin Büyükada’daki otelinin konaklama fiyatları belli oldu

İBB, Orman Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan Adalar’daki tesisi satın alıp İstanbullular ve turistlerin kullanımına açtı.
“Otel Büyükada Resorts&SPA BELTUR” adıyla hizmete açılan otelde konaklama fiyatları açıklandı.
FİYATA KONAKLAMA VE KAHVALTI DAHİL
Tesisin hafta içi Pazar-Perşembe en ucuz oda iki kişi konaklama ücreti 2500 lira, Cuma-Cumartesi günleri ise iki kişi gecelik fiyatı 3125 lira.
Fiyatlara yüzde 10 KDV ve yüzde 2 konaklama vergisi eklenmediği açıklanırken fiyata konaklama ve kahvaltı dahil ise akşam yemeği yok.
Bu arada fiyatların 14 Temmuz 2023 – 30 Eylül 2023 dönemi için geçerli olacağı duyuruldu.