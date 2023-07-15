İBB’nin Büyükada’daki otelinin konaklama fiyatları belli oldu

İBB, Orman Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan Adalar’daki tesisi satın alıp İstanbullular ve turistlerin kullanımına açtı.

“Otel Büyükada Resorts&SPA BELTUR” adıyla hizmete açılan otelde konaklama fiyatları açıklandı.

FİYATA KONAKLAMA VE KAHVALTI DAHİL

Tesisin hafta içi Pazar-Perşembe en ucuz oda iki kişi konaklama ücreti 2500 lira, Cuma-Cumartesi günleri ise iki kişi gecelik fiyatı 3125 lira.

Fiyatlara yüzde 10 KDV ve yüzde 2 konaklama vergisi eklenmediği açıklanırken fiyata konaklama ve kahvaltı dahil ise akşam yemeği yok.

Bu arada fiyatların 14 Temmuz 2023 – 30 Eylül 2023 dönemi için geçerli olacağı duyuruldu.