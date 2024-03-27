Ekrem İmamoğlu ne kadar izlendi? Reyting sonuçları ortaya çıktı

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum önceki akşam aynı saatte 2 ayrı kanala çıktı. İki adayın izlenme oranları dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Ekrem İmamoğlu Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. Aynı saatlerde CNN Türk’e çıkan Murat Kurum ise Ahmet Hakan’a konuştu.
SOMERA’nın 25 Mart Pazartesi 2024 tarihli reyting sonuçlarına göre Sözcü TV’deki Ekrem İmamoğlu ile Özel Röportaj 18.77 reytinge ulaştı.
Murat Kurum’un çıktığı CNN Türk’te Tarafsız Bölge ise 9.92 reytingde kaldı.
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