İmamoğlu'ndan Akşener sorusuna yanıt. ‘Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı YouTube kanlında gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Gündem ve yerel seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisi hakkında sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

"ŞU AN DONDURDUM HİÇBİR ŞEY DUYMUYORUM"

İmamoğlu, bir süredir araları açık olan Akşener’e ilişkin Cüneyt Özdemir'in kendisine sorduğu soruyu, "Cüneyt Bey çok iyi bir huyum vardır. Bazen bazı insanlarla ilgili iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse, süreci bir anda orada dondururum. Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum. Benim hafızam orada duruyor. Sıkıntılı süreçten önce nasıl diyaloglar yürümüşse oradayım. Diyalog yok monolog var. Benim o kadar önemli meselem var ki, beni ilgilendirmiyor" sözleriyle yanıtladı.

"SAMİMİ BİR DİYALOĞUMUZ VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da konuşan İmamoğlu, "Genel Başkan ile ilişkim yeni nesil ilişkisi. Hem saygı var. Aramızda hiçbir hat kişi yok. Siyasi olarak İl Başkanımız onunla yürütüyor. Çok saygın ve aynı zamanda çok samimi bir diyaloğumuz var. Aramız bozuk değil" diye konuştu.

İMAMOĞLU SEÇMENİ NASIL İKNA EDECEK?

Ekrem İmamoğlu, "Kanal'ı değil de İstanbul'u tercih edenler bize oy versin" diyerek seçimde kararsız seçmeni nasıl ikna edeceğine ilişkin soruya ise şu ifadelerle yanıt verdi:

- Halkın taleplerini dinleyen ve onu yerine getiren bir Belediye başkanı seçecekler

- Son 30 yıl ilk kez bu kadar şeffaf ve bu kadar halkın gözü önünde belediyecilik süreci yönetildi. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliğiyle yönetilen bir İBB oldu.

- İlk kez güçlü bir ittifak kavramı hakim. Bu büyük bir barışçı zemin oluşturuyor. Çoklu partili tabanın oy verdiği bir süreci yönetiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa iyi gelecek. Kutuplaşmaktan uzaklaşan herkesin bize oy vermesi gerekiyor.

- Son 30 yılın rekorlar kıran icraatçı, yatırımcı bir döneminin ama aynı zamanda sosyal yardımlaşmada en yüksek seviyeye erişmiş bir yönetimi seçtiler. 2019'da seçtiler bunu daha yukarı taşıyacağız. Kreşten tututn, metro yapımına kadar, İBB'nin en güçlü alt yapısını yaptık. İhanet kavramı İBB olarak tarihe gömdük. İhaneti reddedenü İstanbul'a hizmeti kabul eden, israfı reddedip tasarrufu kabul eden bir anlayışız.