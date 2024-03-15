Flaş... Flaş... Turgut Altınok 158 adet mal varlığını açıkladı

Mevcut belediye başkanlarının ve adaylarının "mal varlıkları" seçim yaklaşırken ciddi bir polemik konusu olmuştu. CHP'den Ekrem İmamoğlu (İstanbul) ve Mansur Yavaş (Ankara) mal varlıklarını ilk açıklayan isimler olmuş, gözler AKP'li adaylara çevrilmişti. Özellikle AKP'nin Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok'un mal beyanı merakla bekleniyordu. Altınok bir duyuru ile bunu açıkladı.

ÇOCUKLARININ MAL VARLIĞINI AÇIKLAMADI

Altınok kendisine ve aile şirketi üstüne kayıtlı mal varlığını açıklarken, Altınok'un üstüne kayıtlı gayrimenkullerin sayısı dudak uçuklattı. Altınok, mal varlığı açıklamasında ise eşinin üzerine 2 ev gözükürken çocuklarının üstüne kayıtlı olan mal varlıklarına dair bir beyanda bulunmadı.

Altınok'un şahsı ve aile şirketi üzerine kayıtlı toplam 79 adet dair ve ev, 46 adet tarla ve arsa ve 22 adet dükkanı var.

Altınok'un açıklamasında banka hesapları ve ziynet eşyaları hakkında da herhangi bir bilgi yer almadı.

ŞAHSINA AİT ONLARCA ARSA, TARLA, EV

Belediye başkanının mal varlığı arasında 22 Arsa, 23 Tarla, 9 Ev, 2 Kargir Ev, 2 Kargir Bina, 1 Bostan yer alıyor.

AİLE ŞİRKETİ ÜSTÜNE KAYITLI 67 DAİRE 12 DÜKKAN

Ayrıca aile şirketinde yüzde 36,59 hisse sahibi olduğunu söyleyen Altınok, şirketine üstüne kayıtlı ve payına düşenin 67 daire 12 dükkan olduğunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kamuoyuna Duyurulur…

BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…

Değerli Hemşehrilerim!

Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır!

Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır!

Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!

Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın!

Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…

Saygılarımla Turgut ALTINOK"

İŞTE TURGUT ALTINOK'UN MAL VARLIĞI:

1 ARSA KIZILCAŞAR 369/3 1987 de alındı

2 ARSA KIZILCAŞAR 369/4 1987 de alındı

3 ARSA KIZILCAŞAR 369/5 1987 de alındı

4 KARGİR EV |BARBAROS (TUNALI HİLMİ CADDESİ) 2532/65 26.11.1987 alındı

5 ARSA ÇAYYOLU 144051/1 1991 de alındı

6 ARSA ZÜBEYDE 23512/1 Babadan Miras

7 ARSA ZÜBEYDE 23139/1 Babadan Miras

8 ARSA ZÜBEYDE 23145/1 Babadan Miras

9 ARSA ZÜBEYDE 23145/4 Babadan Miras

10 KARGİR BİNA ZÜBEYDE 23139/3 Babadan Miras

11 ARSA KAZAN SARAY 3289/7 Babadan Miras

12 ARSA KAZAN SARAY 3289/8 Babadan Miras

13 ARSA KAZAN SARAY 3290/2 Babadan Miras

14 ARSA KAZAN SARAY 3408/2 Babadan Miras

15 ARSA ETİMESGUT 45602/4 Babadan Miras

16 ARSA ETİMESGUT 45611/1 Babadan Miras

17 ARSA SUSUZ 63354/5 Babadan Miras

18 ARSA SUSUZ'da Benzin İstasyonu 63354/6 Babadan Miras

19 ARSA SUSUZ 64529/5 Babadan Miras

20 ARSA |ALTINDAĞ EVLİYAÇELEBİ 23458/1 Babadan Miras

21 ARSA BAĞLUM 2322/1 Babadan Miras

22 ARSA BAĞLUM 91355/8 Babadan Miras

23 ARSA BAĞLUM 91721/7 Babadan Miras

24 EV TEPEBAŞI 4010/4 Babadan Miras

25 EV |ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-1 4011/21 Babadan Miras

26 EV |ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-2 4011/21 Babadan Miras

27 EV |ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-3 4011/21 Babadan Miras

28 EV |ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-4 4011/21 Babadan Miras

29 EV |ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-5 4011/21 Babadan Miras

30 EV ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-6 4011/21 Babadan Miras

31 EV ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-7 4011/21 Babadan Miras

32 EV ÇİÇEKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜM-8 4011/21 Babadan Miras

33 TARLA BALA 23 PARSEL Babadan Miras

34 TARLA BALA 325 PARSEL Babadan Miras

35 BOSTAN BALA 410 PARSEL Babadan Miras

36 TARLA YUKARI HACIBEKİR 60 PARSEL Babadan Miras

37 TARLA ŞEHRİBAN MAH 8 PARSEL Anneden Miras

38 TARLA ŞEHRİBAN MAH 38 PARSEL Anneden Miras

39 TARLA ŞEHRİBAN MAH 79 PARSEL Anneden Miras

40 TARLA ŞEHRİBAN MAH 409 PARSEL Anneden Miras

41 TARLA ŞEHRİBAN MAH 353 PARSEL Anneden Miras

42 TARLA ŞEHRİBAN MAH 381 PARSEL Anneden Miras

43 TARLA ŞEHRİBAN MAH 284 PARSEL Anneden Miras

44 TARLA AŞIKOĞLU MAH 508 PARSEL Babadan Miras

45 TARLA |AŞIKOĞLU MAH 562 PARSEL Babadan Miras

46 TARLA AŞIKOĞLU MAH 574 PARSEL Babadan Miras

47 TARLA AŞIKOĞLU MAH 581 PARSEL Babadan Miras

48 TARLA |AŞIKOĞLU MAH 582 PARSEL Babadan Miras

49 TARLA |AŞIKOĞLU MAH 705 PARSEL Babadan Miras

50 TARLA |AŞIKOĞLU MAH 716 PARSEL Babadan Miras

51 TARLA AŞIKOĞLU MAH 718 PARSEL Babadan Miras

52 KARGİR BİNA AŞIKOĞLU MAH 965 PARSEL Babadan Miras

53 TARLA |AŞIKOĞLU MAH 1133 PARSEL Babadan Miras

54 TARLA BAHÇE KARADALAK 60 PARSEL Babadan Miras

55 TARLA ÇİĞDEM 84 PARSEL Babadan Miras

56 BAG ŞEHRİBAN MAH 197 PARSEL Babadan Miras

57 TARLA |AŞIKOĞLU MAH 1232 PARSEL Babadan Miras

58 TARLA YAYLAÖZÜ MAH 176/10 Babadan Miras

59 KARGİR EV KARARGAHTEPE 5977/8 Eşimin üzerine (2020)

60 ARSA KAHRAMAN KAZAN 221668/3 Eşimin Üzerine Annesinden Devir

Şirket Ortaklığı ile İlgili Bilgi Notu;

ALTINOK GAYRİMENKUL A.Ş ADINDA AİLE ŞİRKETİNDE %36,59 ORANINDA ŞİRKET ORTAKLIĞIM BULUNMAKTADIR.

1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize aynî sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan %36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhite verilmiştir. Buradan alınan daireler Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir; %36,59 şirket hissesine karşılık; 183 adet (1+1) daireden 67 adet daire, 12 adet dükkândan 4,4 dükkân, 2 adet dükkândan %18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkân, 3 adet dükkândan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkândır.

Kızılcaşar arazi ile ilgili bilgi notu;

1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır.

2009 Mal beyanında görülen Antalya daire ile ilgili bilgi notu; 2009 yılı mal beyanında görünen Antalya Lara'da bulunan dairemi daha sonra sattım.

Diğer Hususlar;

Anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissem vardır.

Etimesgut ilçesinde babamdan miras kalan daireler ve arsalar muhtelif tarihlerde satılmıştır.

Anne babadan kalan gayrimenkuller üzerinde parsel değişikliğinden dolayı edinim tarihleri, parsel adetleri ve hisse oranları farklılık gösterebilir.

Saygılarımla.