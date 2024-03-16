Meral Akşener: Söke söke bu hakkı aldıracağıma söz veriyorum

Uşak Hüseyin Demir / Halil İbrahim Erkut - Uşak / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ın Kemalöz Kapalı Pazar Yeri ve Dikilitaş esnaflarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Pazar esnafını ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dileyen Akşener, yerel seçimlerde partisine ve Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür için destek istedi.

Daha sonrasında katıldığı iftar programında konuşan Akşener’in konuşmasındaki satır başları şöyle;

“İTTİFAK SİSTEMİNİN SONUCU OLARAK BİZ BU UCUBE SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK BİR BAŞARI GÖSTEREMEDİK”

2017’de "ucube sistem" diye adlandırdığı Başkanlık Sistemi için referandumda bütün çabalarına rağmen kabul edildiğini belirten Akşener, "İddia ediyorum Sn Erdoğan dahil herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bu sistem; o kişiyi de herhalde hayatından nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği sistem olmaz, olamaz. Dolasıyla bu ucube sistemden Türkiye’yi çıkarmak için; biz bu ittifak sistemine mecburen evet dedik.

Sizin sesiniz olma, bir başka seçenek ortaya koyma iddiamız ittifak siyasetinin içinde yer aldı. 2019’da İYİ Parti olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi’ne gittik; bir teklifte bulunduk. Bu teklifte; İstanbul ve Ankara’nın alınması muhalif seçmenin moralini yükseltir, umudunu yeniden tahkim eder. 2023’te bu sistemi değiştirmek üzere tekrar ayağa kaldırır ve bize bir şans tanır. Bu teklifi biz söyledik. Onun neticesinden 19 ilçe 4 belde ile seçimi tamamladık. İYİ Parti’nin aldığı 19 ilçe 4 belde ile ama İstanbul ve Ankara’nın alındığı; Adana, Antalya ve Mersin’in alındığı bir seçim sonucu oldu. Şimdi zannettik ki; Sn Erdoğan diyor ya “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” İstanbul’u alan Türkiye’yi alacak. Sonuç olarak bu ittifak sisteminin sonucu olarak biz bu ucube sistemi değiştirecek bir başarı gösteremedik" diye konuştu.

BU KADAR EZİYETİ NİYE ÇEKTİM

Bugün esnaf ziyaretimde bir hanımefendi; “Seçim sonrasında AK Parti ile birleşecekmişim”. Ben AK Parti’nin başlangıcında varım. Beğenmediğim için ayrıldım. Ben bu kadar eziyeti niye çektim? Böyle bir şeyimiz yoktur.

SÖKE SÖKE BU HAKKI ALDIRACAĞIMA, VERECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM

Buradan iddialı bir şekilde sesleniyorum; emekliler aç. Her şey iki dudağının arasında. Bayram ikramiyesini 7.000₺’ye çıkaracaksın. Emeklilerin tümüne 11.000₺ seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Seçime kadar bunu yapacaksın. İsterse emekliler sana oy versin. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim. Ondan görün bakalım nasıl oluyormuş işler. Seçin Muhammed Başkanı, bakın ne oluyor. Gençler herkes size söz verdi mülakat kalkacak diye. Hani mülakat kaldırılacaktı? Sn Erdoğan verdiğin sözü tut; bu gençlerin hayatından mülakatı çıkar gitsin. Sen yapmazsan ben yapacağım. Cumhuriyet’in 100.yılında 100.000 öğretmen atamasının sözünü verdik. O 100.000 öğretmeni atayacaksın. Seçime kadar ata; atanamayan öğretmenler seni görsün. Atamıyorsan, sözlerimizi tutmuyorsan; o zaman atamayan öğretmen gençlerimizin oyuna talibim. Söke söke bu hakkı aldıracağıma, vereceğimize söz veriyorum.