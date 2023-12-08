İmamoğlu’ndan Akşener ve İnce açıklaması. Akşener büyükşehirlerde ulaşım hizmetlerini eleştirmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce hakkında konuştu. Akşener, yaptığı bir açıklamada büyükşehirlerdeki ulaşım hizmetlerini eleştirmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu’ndan Akşener ve İnce açıklaması. Akşener büyükşehirlerde ulaşım hizmetlerini eleştirmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, burada kendisine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin sorulması üzerine, "Görüş alışverişinde bulunduk. Olağanüstü bir şeymiş gibi algılanmasına üzüldüm. Ben İBB Başkanıyım. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği, bu tip görüşmeleri hep Genel Başkanımla istişare ederiz, eskiden de öyleydi. İnce ile görüşmemiz doğal, bundan sonraki görüşmeler de mümkün. Doğal bir görüşme" dedi.

İNCE GÖRÜŞMESİNDE ADAYLIK LAFI GEÇTİ Mİ?

İBB Başkanı, "Görüşmede adaylık konusu konuşuldu mu?" sorusuna ise "Hiç öyle bir konu geçmedi" yanıtı verdi.

AKŞENER AÇIKLAMASI

İmamoğlu'na, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil” sözü de soruldu.

İBB Başkanı bunun üzerine "İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

GİK KARARI

İYİ Parti'nin 'işbirliğine ret' kararı da sorulan İmamoğlu, "GİK tabii ki önemli bir kurul karara hepimiz saygı duyarız. Ama toplumsal tabanı duymak bağlamında tekrar görüşmek de mümkündür" ifadelerini kullandı.

'BÜLENT KERİMOĞLU' SORUSUNA SERT YANIT

İmamoğlu, İBB Başkanlığı için aday adaylığını duyuran Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile ilgili soruya ise "Daha gerçek sorulara cevap verelim" yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz zirve. İnce görüşmenin detaylarını tek tek anlattı
Meral Akşener ifşa etti. Kimlerin parası aklanıyor? Neden parası aklananlar konuşulmuyor?
Meral Akşener'den hür ve müstakil açıklaması. Partisinin kararı hakkında ilk kez konuştu
Yeni Şafak yazarından skandal İmamoğlu sözleri. 'Bacağını kırıp eline vermiş gibi hissettirmelidir'
Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Son Haberler
Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti Sağlık
Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı Gündem
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı Ekonomi
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı Gündem
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor?
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı Magazin
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı