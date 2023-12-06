Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz zirve. İnce görüşmenin detaylarını tek tek anlattı

Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu arasında sürpriz bir zirvenin gerçekleştiği ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İnce, CHP ile işbirliğine açık olduğu mesajını verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz zirve. İnce görüşmenin detaylarını tek tek anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 1 Aralık Cuma günü görüştükleri ortaya çıktı.

"GÖRÜŞMEDE İTTİFAK MESELESİ DE ELE ALINDI"

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de görüşmenin detaylarına ilişkin konuşurken, "Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete çağrı yapmıştı. Bunlardan birincisi sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı" ifadelerini kullandı.

Saymaz'a konuşan Muharrem İnce, gerçekleşen görüşmeyi doğrularken, "Seçimde işbirliği meselesini ele aldık" dedi.

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(Fotoğraf: Arşiv)

İNCE, MEMLEKET PARTİSİ'NİN İSTANBUL'DAKİ OYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Saymaz, İnce'nin görüşmede İmamoğlu'na, "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı adayı seçime girmediği halde İstanbul'da 100 bin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dediğini aktardı.

"İŞBİRLİĞİNE SICAK BAKIYORUM"

"Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" şeklinde konuşan İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İZMİR İDDİALARINI DOĞRULADI

Saymaz ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif edilebileceğini duyduğunu belirtti.

İddiayı Muharrem İnce'ye sorduğunu belirten Saymaz, İnce'nin "Teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi" dediğini aktardı.

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