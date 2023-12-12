İmamoğlu İnce’nin yerel seçim kararını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yerel seçim kararını açıkladı. İmamoğlu, İnce’nin İstanbul’a destek olacağını ilettiğini söyledi.

KAYNAK: DHA
İmamoğlu İnce’nin yerel seçim kararını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili görüşmesinin sorulması üzerine, “Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırladığı ortak proje kapsamında İstanbul'un merkez bölgelerinde otomobil kullanımı, karbon salınımı ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları ve otobüs öncelikli şerit uygulamaları planlarının tanıtımları yapıldı.

İmamoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, “Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

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