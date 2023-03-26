İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın temel atma törenine tepki: Betona bak diyerek açılış yapılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘300 Günde 300 Proje’ kapsamında bugün, Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni düzenledi. Törene, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ekrem İmamoğlu, törendeki konuşmasına, "Dün Mansur (Yavaş) Başkan’ım güzel bir uyarı yaptı. Ben de o uyarıyla birlikte bugünkü buluşmayı başlatmak istiyorum. Dedi ki 'Yıllar önce bir Belediyeler Birliği toplantısına katıldığımda, orada bulunan konuklarımızın arasında Cumhurbaşkanı vardı. Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış.' Ben de onun yaptığını yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’m ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek başladı. İmamoğlu, şunları söyledi.

“BU ŞEHİRDE HER ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR”

Ramazan, merhamet ve kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmadır. Başkasının derdini kendi derdin bilmektir. Biz, maalesef son yıllarda bu değerleri biraz unuttuk. Ortak bir kaderi paylaşan kardeşler olduğumuzu ancak deprem gibi büyük felaketlerde hatırlıyor, sonra yine yavaş yavaş unutuyoruz. Bütün kalbimle bu kez farklı olmasını diliyorum. Hiçbir felaket yaşamadan da birbirimizin derdini kendi derdimiz olarak bilmeye devam edelim istiyorum. Bu ülkeyi artık, halden anlayanlar, herkesin derdiyle dertlenenler yönetsin istiyorum. Göreve geldiğimizden beri, İstanbullu kadınlar için çok farklı girişimlere, yeniliklere ve yatırımlara imza attık. Bugün de bunlardan birinin daha açılışındayız. Bu şehirde her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Görevi bu şiddeti önlemek olanlar, bu amaç için çıkarılmış kanunları birtakım siyasi pazarlıkların malzemesi haline getiriyorlar. Onların bu yaptığı insanlık mıdır, yöneticilik midir? Konu kadın hakları olunca her ne hikmetse 3-5 erkek, bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendine hak sayıyor.

“BİR BABA, KIZINI BİLE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIYSA BU MİLLETİ HAYLİ HAYLİ UĞRATIR”

Ne derdiniz var kadınlarla? Seçimlerde rakibimiz olan ittifak, öylesine bir erkek egemen toplum istiyor ki buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medya fanatiklerce adeta linç edilirken ‘gık’ bile çıkaramıyorlar. Ne demiş AK Partili kadın yönetici de böyle bir saldırıya uğramış? ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa bizim kırmızı çizgimizdir. Değişmesin, hafifletilsin’ demiş. Doğru demiş. İstanbul Sözleşmesi’ni de fanatiklerin baskısıyla kaldırdınız. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi kızı, bu sözleşmenin arkasında sapasağlam duruyordu. Bir baba, kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti hayli hayli, nice hayal kırıklıklarına daha uğratır.

“AKP YÖNETİCİSİ VE MİLLETVEKİLİ OLAN HANIMEFENDİ, ‘6284, KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’ DEDİ”

Ben, buradan, rakip ittifakımızda kadın mücadelesi veren kıymetli hanımefendilere bir çağrıda bulunmak isterim; İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktığında Sayın Cumhurbaşkanımızın kızı Sümeyye Hanım’ın başında olduğu dernek şu açıklamayı yaptı: 'Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı Kanun’un daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna iletiriz.’ Lütfen bu çizginizi koruyun. Keza, geçtiğimiz günlerde de AK Parti yöneticisi ve milletvekili olan hanımefendi de ‘6284, kırmızı çizgimizdir’ dedi. Her ne kadar bu sözleriniz ittifakta karşılık bulmadıysa da lütfen kırmızı çizgiyi savunmaya devam edin. Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlarını, gelinen bu noktada artık Cumhur İttifakı’nın insafına bırakmayacağız.

“NE DERDİNİZ VAR KADINLARLA”

Ev kadınlarımızın yüzde 86'sı, son 6 ayda kendi ihtiyacı için alışveriş yapmamış. Ev kadınlarının yüzde 34'ü, evde yalnızken doğal gaz kapatıyor. Bu şehirde üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Bu gördüğünüz güzel alanın bir kısmını, İBB Kadın olarak da hizmete açıyoruz. Görevi şiddeti engellemek olanlar, bazı yöneticiler, bu amaç için çıkarılmış kanunları siyasi pazarlık meselesi haline getiriyorlar. Bu acı fotoğrafı çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Konu kadınlar olunca 3-4 erkek, bir araya gelip karar almayı, yasa çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Ne derdiniz var kadınlarla? Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatikler tarafından linç ediliyor. Bu üzücü fotoğrafı da değiştireceğiz.

“ÖNCE İNSAN OLACAĞIZ”

Unutmayalım ki siyasette, ülke yönetiminde her makama gelebilirsiniz ama insanlık makamına çıkamamışsanız zerre kadar değeri yok. Önce insan olacağız, gerisi gelir. Biliyorsunuz, ben herkesten oy istiyorum. Herkesi muhakkak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye davet ediyorum. Niçin biliyor musunuz? En başta merhametiyle, vicdanıyla, adaletiyle insan olduğu için. İyi bir yönetici olabilmek için geçilmesi gereken en zor sınav, insanlık sınavıdır. Sevgili Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu, o sınavı binlerce kez geçtiği, insanlık diplomasına sahip olduğu için ona oy istiyorum.

“GENEL BAŞKAN’IMIZA OY İSTİYORUM”

Elbette ben, her şeyden önce 16 milyon İstanbulluya karşı sorumluyum. Yeni Cumhurbaşkanı’mızın, yeni hükümetimizin bütün İstanbullular, özellikle de kadınlar için nasıl büyük bir kazanç olacağını gördüğüm için Genel Başkan’ımıza oy istiyorum. Biz, son 4 yılda, İstanbul’da kadınlara yönelik sayısız hizmete, projeye imza attık. Her şeyden önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni bir ‘erkekler belediyesi’ olmaktan çıkardık. Yalnız yönetim kademesinde değil, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, hak ettikleri işleri kadınlara teslim ettik. İBB’de, daha önce tek bir kadının bile çalışmasına fırsat tanınmamış tam 12 farklı meslek dalında kadınlar işbaşı yaptılar.

“BAĞCILAR'A YENİ BİR MEYDAN KAZANDIRIYORUZ”

Hepsi de harika işler çıkarıyorlar. Çünkü işe alınmalarının nedeni, kadın olmaları değil. Hak ettikleri, layık oldukları, yetenekli oldukları için o görevlere getirildiler. Biz, onlara ayrımcılık yapmadık, sadece önlerindeki engelleri kaldırdık. 14 Mayıs’tan sonra, Millet İttifak’ı iktidarında, yalnız İstanbul’da değil, bütün şehirlerimizde kadınlara yönelik hizmetler artacak. Çünkü yeni dönemde çok güçlü bir hükümet-belediye iş birliği yaşanacak. Hem de hiçbir parti ayrımı yapılmadan. Bugün, İBB Kadın Bağcılar Hizmet Merkezi’mizin yanı sıra Bağcılar’a bir de yeni meydan kazandırıyoruz.

“21. YÜZYILDA, ÇARPIK ÇURPUK DEMİRLERİ BAĞLANMIŞ, POMPANIN BORUSUNUN UCUNDAN AKAN BETONU GÖSTEREREK, ‘BETONA BAK, BETONA BAK’ DİYEREK AÇILIŞ YAPILMAZ”

Şu platform kadar bir yerden temel olmaz. 21. yüzyılda, çarpık çurpuk demirleri bağlanmış, pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek, ‘Betona bak, betona bak’ diyerek açılış yapılmaz. Pazara gelirsiniz, ‘Marula bak’ dersiniz. ‘Betona bak’ denmez. Deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsur sene oldu. Bu milletle dalga geçilmez. Gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor.

"14 MAYIS'TAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞECEK"

Kısa bir süre önce, Bağcılar Ebubekir Parkı Zemin Altı Otoparkı’nı açarak bu bölgede uzun süredir yaşanan otopark sorununa çözüm üretmiştik. Bugün açtığımız meydan ve kazandırdığımız yeni fonksiyonlarla birlikte Bağcılar’da çokça hissedilen kamusal alan eksikliğini de bir nebze olsun gidermiş olacağız. İBB olarak, İstanbul’u depreme hazırlamak, afetlere karşı güçlendirmek için hem yarışıyor hem boğuşuyoruz. Ama 14 Mayıs’tan sonra her şey değişecek. Yalnız İstanbul’da değil, deprem bölgesinde ve bütün ülkede yeni bir döneme geçeceğiz.

“HİÇ KİMSE ÜLKEYİ TEK BAŞINA YÖNETMEYİ AKLINDAN BİLE GEÇİRMEYECEK”

Depremin yaralarını sarmak, ülkeyi baştan sona yeni depremlere hazır hale getirmek konusunda çok kararlı bir yönetim iş başına gelecek. İstanbul’daki çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizle ben de o sürecin en aktif parçası olacağım. Aynı şekilde Mansur Yavaş Başkan’ımız da öyle. Yeni yönetimde, hep birlikte, dört koldan, ortak akıl ve iradeyle öyle çok çalışacak, öyle işler başaracağız ki bir daha hiç kimse bu ülkeyi tek başına yönetmeyi aklından bile geçiremeyecek.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OLDUĞU YERDE SAĞDUYU OLUR, VİCDAN OLUR, ADALET OLUR”

Bir daha hiç kimse ‘şu lider iyi de etrafı kötü’ diye bahaneler üretemeyecek. Artık bu ülkede herkes, yönetimde güçlü kadrolar görmek isteyecek.14 Mayıs’tan sonra, devletin gücünü, devletin aklını milletin vicdanıyla buluşturacağız. Ülkeyi yönetirken bir an bile doğru yoldan çıkmadan, insanlıktan ayrılmadan yürüyeceğiz. Çünkü sevgili Cumhurbaşkanı’mızın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu yerde sağduyu olur, vicdan olur, adalet olur.”