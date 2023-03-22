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İmamoğlu’ndan Üniversiteleri açın çağrısı. Gençleri daha fazla mağdur etmeyin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini belirterek"Gençler daha fazla mağdur edilmesin, Üniversiteler açılsın" dedi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 19:35
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Ekrem İmamoğlu'ndan Üniversiteleri açın çağrısı

İmamoğlu’ndan Üniversiteleri açın çağrısı. Gençleri daha fazla mağdur etmeyin
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının kullanımına açılacağını belirtmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini savunarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ÜNİVERSİTELERİ AÇIN

İmamoğlu,  paylaşımında, "Eğitim yüz yüze / Sınavlar yüz yüze olmalı. Deprem bölgesindeki gençler dahil, milyonlarca üniversiteli genç okullarının açılmasını bekliyor. YÖK, yüz yüze eğitime hazır olduklarını açıkladı. Gençleri daha fazla mağdur etmeyin üniversiteleri açın." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise daha önce yaptığı açıklamada, üniversitelerin yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirtmişti. Ancak, deprem sonrası oluşan durum nedeniyle henüz bir karar alınmamıştı.

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