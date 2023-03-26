Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde 650 bin konut inşa etmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, 'GSB Yurtları İftar Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Devletimiz tüm kurumlarını, imkanlarını gerekli tüm personelini deprem bölgesinde görevlendirmiştir. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası yardımları da asla unutmayacağız. Oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin mücadelesini yürütmüştür. Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri de sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız. Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesini ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum.

FELAKETİN YARALARINI TAMAMEN SARACAĞIZ

Kalıcı konutların devreye girmeye başlamasıyla inşallah bu şehirlerimizin önünde yepyeni bir dönem başlatacağız. Bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah'ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız. Belediyelerimiz, ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe köy köy paylaştı. İftarıyla, sahuruyla ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirilecek programlar yapılıyor.

Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum.