İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Tunceli telefonu. 'Sizden habersiz Tunceli'ye geldim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli ziyareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Tunceli telefonu. 'Sizden habersiz Tunceli'ye geldim'

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na yaptığı ziyaretler hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu’na teşekkür etti.

Alevi inanç merkezlerini ziyaret etti

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte Tunceli’ye gitti. İmamoğlu, Tunceli ilçelerindeki Alevi inanç merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kameraların önünde Kılıçdaroğlu’nu arayan İmamoğlu, “Sayın Genel Başkanım, sizden habersiz Tunceli’ye geldim” dedi.

Nazimiye ve Düzgün Baba’ya gidecek

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, “Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik. Nazimiye’de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Düzgün Babayı ziyaret edeceğiz sonra dönüş yapacağız, inşallah” diye konuştu.

İmamoğlu, Tunceli’de Gözeler’in kaynağına da gittiğini söyledi.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon Güncel
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi Güncel
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Güncel
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı Güncel
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı' Spor
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı'
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı Güncel
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı