İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Tunceli telefonu. 'Sizden habersiz Tunceli'ye geldim'

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na yaptığı ziyaretler hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu’na teşekkür etti.

Alevi inanç merkezlerini ziyaret etti

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte Tunceli’ye gitti. İmamoğlu, Tunceli ilçelerindeki Alevi inanç merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kameraların önünde Kılıçdaroğlu’nu arayan İmamoğlu, “Sayın Genel Başkanım, sizden habersiz Tunceli’ye geldim” dedi.

Nazimiye ve Düzgün Baba’ya gidecek

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, “Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik. Nazimiye’de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Düzgün Babayı ziyaret edeceğiz sonra dönüş yapacağız, inşallah” diye konuştu.

İmamoğlu, Tunceli’de Gözeler’in kaynağına da gittiğini söyledi.