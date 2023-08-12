Kılıçdaroğlu İmamoğlu için düşündüğü görevi Fikret Bila’ya açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için düşündüğü görevi Fikret Bila’ya söyledi.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu için düşündüğü görevi Fikret Bila’ya açıkladı

CHP’de seçim sonrası başlayan ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor. Yapılması beklenen kurultay için henüz net bir tarih açıklanmazken ilçelerde kongreler başladı. Partide değişim isteyenlerin aday olarak görmek istediği isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu henüz net bir şekilde adaylığını duyurmazken kulislerde farklı iddialar dolaşıyor.

Bir yandan İmamoğlu’nun adaylığını açıklayacağı konuşulurken, diğer yandan ise adı Genel Başkan adaylığı için geçen Özgür Özel ile birlikte hareket edip İBB Başkanlığı için yeniden aday olacağı da kulislerde konuşulan bir başka iddia oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce yaptığı açıklamada kurultayın kendisini aday göstermesi durumunda aday olacağını söylemişti.

İMAMOĞLU İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜ GÖREVİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamada İmamoğlu için düşündüğü görevi açıkladı. Halk TV yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun yeniden İBB Başkanlığı için aday olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘şikayet etmeyeceksiniz, halka hizmete devam edeceksiniz’ dedim. Öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.”

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