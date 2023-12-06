İmamoğlu'ndan sürpriz görüşme. İYİ Parti’nin yanıtı beklenirken o isimle görüşmüşler

Yerel seçimler yaklaşırken herkes CHP ve İYİ Parti’de yaşananlara kilitlendi.

CHP, İYİ Parti'ye perşembe günü götürdüğü iş birliği teklifine ret aldı.

Bu olayın hemen ardından Cuma günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir başka partinin lideriyle bir araya geldiği ortaya çıktı.

TV100’de canlı yayında Barış Yarkadaş bomba bir iddiada bulundu.

İmamoğlu'nun İnce ile cuma günü İstanbul'da bir araya geldiğini öne sürdü.

Yarkadaş, kahvaltı yaparken görüşmelerinin uzun sürdüğünü belirtti.

Gazeteci Yarkadaş "Cuma günü Muharrem İnce ve Ekrem İmamoğlu İstanbul’da buluşup kahvaltı yaptılar. Orada Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce’de destek istedi." ifadelerini kullandı.

Bu sürpriz görüşmenin zamanlaması ise dikkat çekti.

İYİ PARTİ'NİN YANITI BEKLENİYORDU

Özgür Özel perşembe günü Meral Akşener ile bir araya gelmiş ve iş birliği teklifini iletmişti. Akşener ise pazartesi günü düzenleyecekleri Genel İdare Kurulu'ndan (GİK) çıkacak kararı işaret etmişti.

"İNCE, ÖZGÜR ÖZEL'DEN TELEFON BEKLİYOR"

Cuma günkü görüşmeye gelindiğinde ise, Yarkadaş, İmamoğlu'nun İnce'den İstanbul için destek istediğini öne sürdü ve "Edindiğim bilgiye göre Muharrem İnce 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel beni ararsa konuşuruz, değerlendiririz' diyor" dedi.