Muharrem İnce yeni mesajını açıkladı. İnce'nin 'ince' mesajının kodları çözülmeye çalışılıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Başaracağız” mesajı verdi.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Muharrem İnce yeni mesajını açıkladı. İnce'nin 'ince' mesajının kodları çözülmeye çalışılıyor

“Muharrem İnce’den sizlere mesaj var” notuyla paylaşılan söz konusu videoda, İnce’nin “Başaracağız, hiç merak etmeyin” dediği görüldü.

Paylaşılan video sonrası İnce’nin hangi mesajı verdiği merak konusu oldu.

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