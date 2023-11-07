İmamoğlu’ndan yerel seçimde ittifak açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimde ittifak ile ilgili konuştu. Genel Başkan Özel’in diyaloğa açık bir siyasetçi olduğunu belirten İmamoğlu, “Ben bu yönüyle yeni müzakerelerin ve yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum” dedi.

İmamoğlu’ndan yerel seçimde ittifak açıklaması

Yerel seçime dört kaya kala CHP'de Genel Başkanlık koltuğu el değiştirirken; Özgür Özel'in en büyük destekçisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok konuşulacak bir ittifak açıklaması yaptı.

Küçükçekmece Filenin Sultanları Öğrenci Yurdu'nu açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2024 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimle ilgili konuşan İmamoğlu, “İttifak olacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın mümkün olacağını savundum. Siyasi paydaşları yok saymayarak bunu söyledim.”

YENİ BULUŞMALAR SÖZ KONUSU

“Müzakerenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Kazanan bir muhalefet olma adına buna her partinin ilgisinin olacağını düşünüyorum.

Genel Başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Kendisi de irtibata ve diyaloğa açık birisi başından beri. Ben bu yönüyle yeni müzakerelerin ve yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum.”

ÖZDAĞ'A YANIT

İmamoğlu, kendisini eleştiren Ümit Özdağ’ın, “İstanbul büyük bir susuzluk tehdidi ile karşı karşıya. Barajların doluluk oranı yüze 17.1’e düştü. Büyük bir yağış gelmez ise İstanbul’da susuzluk insanları kırıp geçirecek. Depreme doğru ilerleyen kentimizde değil yıkanmak yüzümüzü yıkamak bile sorun olacak. Saray bu süreci ellerini ovuşturarak izliyor. İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İmamoğlu ise İstanbul’dan kurtulsam da tek genel başkan olsam havası içinde İstanbul’u terk etmiş” paylaşımına şu yanıtı verdi:

“İçinde bir tek doğru kelime var o da tam doğru söylenmemiş susuzluk değil de kuraklık söz konusu ama henüz bir susuzluk yok.”

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

İmamoğlu son olarak yerel seçimler hakkında konuştu; “Kaç adayın ismi geçerse geçsin ben İstanbul’daki rakibimin kim olduğunu biliyorum” dedi.

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