İmamoğlu'nun 'acil bir durum yoksa dışarı çıkmayın' uyarısından sonra İstanbullulara bir uyarı da Valilikten geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağanak yağışlara karşı İstanbulluları uyarmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül de il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun 'acil bir durum yoksa dışarı çıkmayın' uyarısından sonra İstanbullulara bir uyarı da Valilikten geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İstanbul Valisi Davut Gül, il genelinde etkili olan sağanak yağışlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gül, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor" dedi.

Ayrıca bugüne de dikkat çeken Gül, "Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." uyarısında bulundu.

Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

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İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte AKOM'a giderek açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, AKOM'da şunları söyledi:

"Meteoroloji birimimiz ve Meteoroloji kurumu olmak üzere bütünüyle yaptıkları açıklamalarda görünüyor ki bu akşam saat 9-10 civarında İstanbul’da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bu tabii bazen tahminin biraz üstüne çıkabiliyor. Biraz geç başlayabiliyor ama bu akşam kesinlikle etkili bir yağışı bütün İstanbul’un yaşayabileceği ihtimali birimlerimiz tarafından bize aktarıldı.

Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görünüyor arkadaşlarım.

İstanbul, bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak. Bahsedilen yağış miktarı; Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir'e bir yağış daha düştüğü takdirde, bu bölgeler bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak."

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