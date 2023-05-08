Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı

Soylu, Erzurum'da yaşanan olaylar için İmamoğlu'nu suçladı. "Gitmiş Erzurum'u karıştırmış, tahrik etmiş, provoke etmiş" iddiasında bulunan Soylu'nun gülerek konuşması dikkat çekti.

Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı

Editör: Oğuz OK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine bir grup tarafından düzenlenen taşlı saldırının ardından İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bakanlığın imkanlarıyla çıktığı seçim turunda Bağcılar’da bulunan Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde konuştu.

"GİTMİŞ ERZURUM'U KARIŞTIRMIŞ"
Soylu, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu’nu hedef aldı. İmamoğlu'na yönelik provokasyonu gülerek anlatan Soylu, şu sözleri kaydetti:

"Bizim mitinglerimizde bugün Türk Bayrağı vardı Ekrem İmamoğlu’nun mitinglerinde, Van’da HDP bayrakları vardı. Biraz önce de gitmiş, Erzurum’u karıştırmış, Erzurum’u. Şimdi biraz sonra televizyonda anlatacağım. Şu anda Erzurum’da binlerce insan sokakta. Tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış binlerce insan şu an sokakta. Onları teskin etmeye çalışıyoruz. Çünkü onların işi gücü karıştırıcılıktır, provakasyondur ve tahriktir. Bir de bugün ki mitingi hazmedemediler, bugünkü mitingi. Onların numaralarını biliriz biz. Onların numaralarına bu millet gelmez. Onlarda yalan var, dolan var, iftira var. Buradan söylüyorum; nasıl Boşnaklarla kimse başa çıkamazsa Dadaşlarla da kimse başa çıkamaz."

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İMAMOĞLU "ERZURUMLULARLA İLGİSİ YOK" DEDİ AMA...
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, burada da İmamoğlu’nu hedef aldı.

İmamoğlu’nun "Ben, çocukluğumdan beri Erzurum’la diyalog halinde olan bir aileyim. Burada akrabalarım var. İnsanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurumluların kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla ilgisi yok. Erzurumlu kardeşlerim, bunu vicdanıyla, adaletiyle yakından talip edip sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü aklın süresi 14 Mayıs’ta sona erecek." açıklamasına rağmen Erzurumlulara “provokatör” dediğini iddia eden Soylu, “İmamoğlu’nun kendisi provokatördür” ifadesini kullandı.

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"İMAMOĞLU'NUN KENDİSİ PROVOKATÖR"
Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım”

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