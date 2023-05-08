İmamoğlu'na saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi

Erzurum'da dün düzenlenen 'Halk Buluşması'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e çıktı.

İmamoğlu'na saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

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