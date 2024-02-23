SPK iki şirketin halka arzını onayladı

Kaynak: AA
SPK iki şirketin halka arzını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ ile Artemis Halı AŞ'nin halka arzını onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun bülteninde yer alan bilgiye göre, Kurul Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin pay başına 11,33 liradan, Artemis Halı AŞ'nin 25,35 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

SPK bülteninde ayrıca, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 15 milyar lira, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 70 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onayladığı belirtildi. SPK, Deniz Faktoring AŞ'nin 8 milyar lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ'nin 6 milyar 900 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 989 milyon lira, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar 350 milyon lira ve Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

Kurul ayrıca 47 web sitesine erişimi engellemek için hukuki işlem başlattı.Yapılan açıklamada bu web sitelerinin kaldıraçlı işlem yaptığı iddia edildi. SPK bülteninde yer alan bilgiye göre, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirtilen 47 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemi başlatılmasına, 3 kişi ve 1 internet sitesi içerik sağlayıcıları ile adına kayıtlı telefon hattı kullandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği belirtildi

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