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Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı

Bursa'da cins kedi besleyen ailenin kedileri tek batında 10 tane yavruladı. Aile büyük sevinç yaşadı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 07:34
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İnanılır gibi değil. Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı

Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
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İHA'nın haberine göre, Nilüfer ilçesinde yaşayan Dilek ve Erkan Yağışan çiftçi; dünyanın en büyük evcil kedi ırkı olarak gösterilen Maine Coon cinsi bir çift kedi sahiplendi. Türkiye'de nadir olarak bilinen kedilerine gözü gibi bakan aile kedilerinin hamile olduğunu öğrenmesiyle sevinçleri iki kat arttı. 

Yağışan çifti, veterinerde kedilerinin tüm bakımlarını yaptırdı ve doğum gününü beklemeye başladı. Bir sabah kalktıklarında kedilerinin bir batında 10 tane yavruladıklarını gördü. Aile yavru ile büyük bir sevinç yaşadı. Yağışan, bu kedi cinsi hakkında araştırma yapıp kedinin tek batında 10 tane yavru yapmasının çok nadir görülen bir durum olduğunu öğrendi.

Anne kedinin 10 yavrusuna iyi bakmasını isteyen aile onu sürekli takviye gıdalarla besliyor. Cins kedinin 10 tane yavruladığını duyan ailenin dost ve akrabaları kedilerden sahiplenmek için sıraya girdi.

3 SENE ÖNCE SAHİPLENDİLER

İlk kez bir kedinin 10 tane yavruladığını gördüğünü ifade eden Erkan Yağışan, "Bundan 3 yıl önce Maine Coon cinsi, bir çift kedi sahiplendik. Kedimiz bir kaç kez yavruladı. Bunlarda 3-4 yavru dünyaya getirdi. Son kez yavruladığında 10 tane kedi dünyaya getirdi. Biz bir kedinin tek seferde bu kadar yavru yapacağını tahmin etmemiştik. Bu kediler cins ve Türkiye'de nadir bulunuyor. Anne 10 tane yavrusuna bakmakta zorlanıyor. Biz anneye sürekli vitamin ve kalsiyum takviyesi yapıyoruz. Çok şükür yavrulardan hiç kayıp olmadı. Duyan sahiplenmek için sıraya giriyor" dedi.

MELEZ BİR IRK

Kökenleri çok eskilere dayanan Maine Coon kedi cinsi büyük ebatlarıyla bilinir. Amerika’nın Kuzey Doğusuna özgü bir kedi cinsi olan Maine Coon kedileri, Türkiye'de çok yaygın değil. Norveçli denizciler tarafından Amerika kıtasına getirilen Norveç Orman kedileri ile yerel kedilerin melezlenmesi sonucu ortaya çıkan bir ırk olduğu söylense de Maine Coon kedilerinin asıl çıkış hikayesi bilinememektedir. 

Büyüklükleri ve uzun tüyleri ile dikkat çeken bu kediler, görünümlerinden beklenmeyecek kadar insancıldırlar. Şaşırtıcı derecede iri ebatlara sahip olmaları, büyüleyici parlak tüyleri, sakin yapıları, sadakatleri ve merhametli karakter özelliklerinin yanında çok konuşkan olan Maine Coon kedileri, evde fazla hareketli değildirler.

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