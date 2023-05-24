Babala TV'de Kılıçdaroğlu’nu suçlayıp “Hayatımda AK Parti'den içeri girmedim” demişti. Bakan Soylu ile fotoğrafı çıktı

Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na yönelik çeşitli ithamlarda bulanan ve "Ben hayatımda AK Parti'den içeri girmemiş biriydim" diyen Umut Nimet Ataş'ın, İçişleri Bakanı ile makamında görüştüğü ortaya çıktı.

Programın uzun tanıtımında Kılıçdaroğlu’na soru soran Umut Nimet Ataş isimli kişi CHP liderine yönelik çeşitli ithamlarda bulunduktan sonra "Ben hayatımda AK Parti teşkilatlarından içeri girmemiştim, bu seçim maratonu başlayana kadar.

Diyarbakırlıyım, Kürt genciyim, bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun, istikrarın, güven ortamının zedeleneceği korkusundan AK Partiye dört elle sarıldım.

14 Mayıs seçimlerinde de sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdim" ifadelerini kullandı.

Ancak, 'seçime kadar hayatında AK Parti teşkilatlarından içeri girmediğini' söyleyen Ataş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüştüğü ortaya çıktı.

Emre C. Durmaz adlı kullanıcının “Salonda hiç olmayan Akp’liler”, “Akp’nin kapısından hiç geçmemiş kişiler” notuyla paylaştığı tweette Umut Nimet Ataş'ın Soylu ile fotoğrafı yer alıyor.

Ataş'ın Tiktok hesabındaki videoda ise Süleyman Soylu'nun Ataş'ın ricasıyla, bir kişiye selamlarını söylediği görülüyor.

Bu arada Ataş'ın aralarında Binali Yıldırım'ın da olduğu başka AK Partili yetkililerle de fotoğrafları bulunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ataş'ın kuzeni olduğunu belirterek, "Hayatı boyunca AK Parti teşkilatında olmadığını, bu seçimde huzurun bozulacağını düşündüğünden onları desteklediğini söylemiş. 10 yıldan fazladır gençlik kollarında aktif çalışıyorsun" paylaşımını yaptı.

"AŞİRETTEN OLABİLİR"

Ataş ise kuzeni olduğunu belirten kişiyi tanımadığını savunarak, "Şayet aşiretimden biri ise aşiretimin bana daha önce vatan sevgimden dolayı neler çektirdiği ortada.

Aşiret kalabalık, Nihat Doğan gibi isimler de aşiretten ve aşiretin daha önce bana neler çektirdiği aşağıda ortada.

Bunlar bizlerden kandile gidip ölmemizi beklerken 2 kardeşimi askeri personel, 2 kız kardeşimi ise üniversite okuttum bütün karın ağrıları ondandır" paylaşımını yaptı.

Ataş, 2020 yılında Sabah gazetesinde çıkan bir haberi de paylaştı. Söz konusu haberde, Ataş'ın baskılar nedeniyle memleketi Muş'u terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.