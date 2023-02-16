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İncecik duvar üstüne yapılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

İnce bir duvarın üzerine inşa edildiği için depremde çökme riski nedeniyle sosyal medyada tartışma yaratan binanın müteahhidi Eser Karataş, "Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun” dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:55
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İncecik duvar üstüne yapılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

İncecik duvar üstüne yapılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
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DHA
Çekmeköy'de bulunan 5 katlı Savaş Apartmanı'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü tartışma yarattı. Üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmelerin de olduğu görüldü. Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı 'depremde çökme riski' konusunda tartışma yarattı.



"KESİNLİKLE DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN"
"Binamız sosyal medyaya düşmüş" ifadesini kullanan binanın müteahhidi Eser Karataş, "Ben sosyal medyada paylaşım yapanlara cevap vermek için buraya binanın fotoğrafını çekmeye geldim. Burada çekim yapan basın mensuplarını gördüm. Binaya dair elimdeki evrakları gösteriyorum. Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Bu konuda paylaşım yapan arkadaşların tekrar paylaşım yapmasını ve bu konudaki önceki paylaşımlarını kaldırmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. Binamızda herhangi bir sorun yok" dedi.

"BİNAYLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK, MEMNUNUZ"
Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da. Sosyal medyaya düşmüş, sorun ne, amaç ne bilemiyorum. Kardeşimin de dairesi var burada, o da kiradaydı. Burada kalan herkes, kiracılar kendi rızasıyla gelip gidiyorlar zaten" diye konuştu.

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