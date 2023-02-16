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Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi: Neden yıkıldığını bilmiyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Kule Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Ömer Cihan binaları mevzuata uygun ve eksiksiz yaptığını savunarak neden yıkıldığını bilmediğini kaydetti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 21:11
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Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi: Neden yıkıldığını bilmiyorum

Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi: Neden yıkıldığını bilmiyorum
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Depremden sonra ailesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele depremzede gibi yerleşen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Cihan, savcılık ifadesinde, aslen müteahhitlik işiyle uğraştığını, kendisine ait inşaat ve yapı şirketi olduğunu belirtti.

Bugüne kadar tam hatırlamamakla birlikte 35 civarında bina yaptığını belirten Cihan, Hatay'ın Saraykent Mahallesi'ndeki Kule Apartmanı'nı da kendisinin yaptığını kabul etti.

BİNALARI TEK TE DOLAŞMIŞ

Cihan, "Depremin olduğu 6 Şubat'ta 4.17'de ben dışarıya çıktıktan sonra yapmış olduğum binaları tek tek dolaştığımda söz konusu bina yıkılmamıştı ancak diğer binaların üzerine yan yatması sebebiyle bu bina da eğik duruyordu. Sanırım gün içinde yaşanan ikinci deprem, diğer binaların da etkisiyle benim yapmış olduğum bu binayı da yıkmış." ifadesini kullandı.

"NEDEN YIKILDIĞINI BİLMİYORUM"

İkinci deprem sonrası bu bölgeden geçtiğinde sağlam bina kalmadığını anlatan Cihan, bildiği kadarıyla yaptığı binalar içinde tek yıkılanın Kule Apartmanı olduğunu ileri sürdü.

İnşaatın her aşamasında yapı denetim firmasının gerekli incelemelerde bulunduğunu ifade eden Cihan, binaları mevzuata uygun, eksiksiz yaptığını savundu, neden yıkıldığını bilmediğini kaydetti.

OTELE YERLEŞMİŞTİ

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Cihan, binanın yıkılma sebebinin detaylı incelemeyle belirleneceğini belirtti.

Hatay'da yaptığı apartman yıkılan Cihan'ın depremzedelerle Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesiyle ilçedeki bir otele yerleştiği tespit edilen müteahhidi 13 Şubat'ta gözaltına almış, zanlı aynı gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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